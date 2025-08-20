◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント プロアマ戦（２０日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）

今大会の賞金は今季最高で、海外ツアーとの共催を含むと歴代６位、日本ツアーの単独開催では史上３番目の高額となる総額２億１３００万円を誇る。

前週のＩＳＰＳハンダ夏に爆発トーナメントで３年ぶり７勝目を挙げた比嘉一貴（フリー）は、今週の高額賞金に対する選手のモチベーションについて「だいぶあると思う」とうなずいた。

優勝賞金は前週の１２００万円から３・５倍の４２６０万円にはね上がる。比嘉は「いやらしい話、どっちの方が優勝したいかって言われたら、こっちです」と冗談めかしつつ、「でも優勝は優勝でうれしいので」と続けた。

３週ぶりの実戦となる石川遼（カシオ）は「各選手、鼻息は荒いと思う（笑）。でも、このコースでだったり、この時期に北海道でやらせてもらえるっていうことだけで、ありがたい」と話した。

▼日本男子ツアーの高額賞金総額（〈１〉〜〈３〉は海外ツアーとの共催）

〈１〉２０１９年 ＺＯＺＯチャンピオンシップ １０億４８３２万円

〈２〉２０２４年 ＩＳＰＳハンダ欧州・日本トーナメント ３億２０４９万円

〈３〉２０２３年 ＩＳＰＳハンダ欧州・日本トーナメント ２億６００２万円

〈４〉１９９８年 ダンロップフェニックス ２億５０００万円

〈５〉２０１８年 ＩＳＰＳハンダマッチプレー選手権 ２億３０００万円

〈６〉２０２５年 ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント ２億１３００万円