今季最高、歴代３位の賞金２億１３００万円 石川遼「各選手鼻息荒い（笑）」比嘉一貴「いやらしい話…」
◇男子プロゴルフツアー ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント プロアマ戦（２０日、北海道・ブルックスＣＣ＝７２８６ヤード、パー７２）
今大会の賞金は今季最高で、海外ツアーとの共催を含むと歴代６位、日本ツアーの単独開催では史上３番目の高額となる総額２億１３００万円を誇る。
前週のＩＳＰＳハンダ夏に爆発トーナメントで３年ぶり７勝目を挙げた比嘉一貴（フリー）は、今週の高額賞金に対する選手のモチベーションについて「だいぶあると思う」とうなずいた。
優勝賞金は前週の１２００万円から３・５倍の４２６０万円にはね上がる。比嘉は「いやらしい話、どっちの方が優勝したいかって言われたら、こっちです」と冗談めかしつつ、「でも優勝は優勝でうれしいので」と続けた。
３週ぶりの実戦となる石川遼（カシオ）は「各選手、鼻息は荒いと思う（笑）。でも、このコースでだったり、この時期に北海道でやらせてもらえるっていうことだけで、ありがたい」と話した。
▼日本男子ツアーの高額賞金総額（〈１〉〜〈３〉は海外ツアーとの共催）
〈１〉２０１９年 ＺＯＺＯチャンピオンシップ １０億４８３２万円
〈２〉２０２４年 ＩＳＰＳハンダ欧州・日本トーナメント ３億２０４９万円
〈３〉２０２３年 ＩＳＰＳハンダ欧州・日本トーナメント ２億６００２万円
〈４〉１９９８年 ダンロップフェニックス ２億５０００万円
〈５〉２０１８年 ＩＳＰＳハンダマッチプレー選手権 ２億３０００万円
〈６〉２０２５年 ＩＳＰＳハンダ夏の決戦トーナメント ２億１３００万円