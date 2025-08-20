¹â»³¡¢¶¥±Ë½÷»Ò400¸Ä¥á¤ÇV¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎºÇ½ªÆü
¡¡Á´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¡ËºÇ½ªÆü¤Ï20Æü¡¢¹Åç»Ô¤Î¤Ò¤í¤·¤ó¥Ó¥Ã¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¶¥±Ë¤Î400m¸Ä¿Í¥á¥É¥ì¡¼¤Ï½÷»Ò¤Ï¹â»³»çÈÞ¡Êºë¶Ì¡¦ÉðÆî¡Ë¤¬4Ê¬41ÉÃ33¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢ÃË»Ò¤ÏÅÄÃæ½Ù¡Ê¿ÀÆàÀî¡¦¶Í¸÷³Ø±à¡Ë¤¬4Ê¬17ÉÃ90¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£
¡¡100m¼«Í³·Á¤ÏÃË»Ò¤Ï¾¾»³°é¡Ê°¦ÃÎ¡¦ËÀî¡Ë¤¬49ÉÃ95¤ÇÀ©¤·¡¢½÷»Ò¤Ï±ÝËÜÍµ·î¡ÊÏÂ²Î»³¡¦Ê´²Ï¡Ë¤¬54ÉÃ95¤ÇÍ¥¾¡¡£³Ø¹»ÂÐ¹³¤ÏÃË»Ò¤ÏËÀî¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¢½÷»Ò¤Ï»ÍÛêÆí³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤¬1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¹âÈô¤Ó¹þ¤ß¤ÏÊÒ²¬»°Î¼¡Ê°¦ÃÎ¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹ËÅÄ¡Ë¤¬Í¥¾¡¤·¡¢ÈÄÈô¤Ó¹þ¤ß¤È¤Î2´§¤òÃ£À®¡£¿åµå¤ÏÁ°¶¶¾¦¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£