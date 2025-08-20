歌手の木村カエラが、8月19日までに自身のInstagramを更新。韓国・釜山の海にジーンズと半袖Tシャツ姿のままで海に入ったずぶ濡れ海水浴の写真を公開し、話題になっている。

木村は「3日目釜山」と題し、《釜山にいる間はずっと雨の予報だったし、もちろん海に入るつもりもないまま、韓国に飛んできてしまったんだけど、、、3日目からとてもいい天気になって。 足だけ海につけてお散歩してたけど、我慢できず服のまま海に入った。》などと投稿。ずぶ濡れ姿ではちきれんばかりの笑顔を見せる写真を添えた。

コメント欄には

《いい笑顔でめっちゃ元気もらえます》

《素敵な夏休みですね》

《瑛太くんが撮ってくれたのかな？とっても素敵》

という声があがっている。

木村は16日までに更新したInstagramで、2010年に結婚した夫で俳優の永山瑛太に会うために2人の子どもたちとともに家族で釜山を訪れていることを投稿していた。投稿では《おやすみをいただいて、韓国釜山へ。瑛太くんが長期韓国でお仕事だったので、会いに行きました。久しぶりに家族で過ごす時間はとても愛おしく、幸せな時間でした。 とにかく瑛太くんに会いに行くという計画だったので、ほぼ下調べもせず飛んで行きました が、美味しいものを食べたり、街をぶらぶらしたりしたよ。》などとつづっていた。

永山は8月2日に更新した自身のInstagramで「日本人」とつづり、背中に「KOREA ARMY」とプリントされたTシャツ姿を鏡越しに撮影したショットと韓国料理の写真のアップしていた。

コメント欄にはドラマ『サバイバー：60日間の大統領』や2022年に公開された映画『犯罪都市 THE ROUNDUP』など多くの作品に出演している韓国の俳優ソン・ソックが3つの炎の絵文字で反応したほか、《韓国で何かの撮影中ですかね 楽しみ》《新作情報公開が待ち遠しいです》などという声があがっていた。

スポーツ紙記者が言う。

「永山さんは6月2日に更新したInstagramで韓国に滞在している写真をアップしています。永山さんとソン・ソックさんは、ドラマで共演予定で、現在撮影中です。公開は未定ですが、撮影は来年1月までかかるともみられています。子どもたちの夏休みに韓国に会いに行くのは必然だったのでしょうね」

木村は19日に更新した最新のInstagramで《ただいま日本 釜山 楽しい夏休みをありがとう。》などと投稿し、日本に帰国したことを報告している。

釜山での束の間の一家団らんを報告した木村の投稿にはファンたちもほっこりしたようだ。