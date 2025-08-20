ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

天井から、快適空間を。ライト×ファンのスマートコンボ【オーム】のファン付きライトがAmazonに登場!

1


オームのファン付きライトは、空間演出と快適性を両立させたファン付きライト。ライティングダクトレールに簡単に設置でき、シーリングファンのような存在感をコンパクトサイズで実現する。風量は3段階で調整可能、ライトの角度も自在に動かせるため、好みの明るさと風の流れを自由にデザインできる。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

2


ファン・照明はそれぞれ個別にON/OFF可能。専用リモコンで手元から快適に操作できる。インテリアに馴染むブラックカラーは空間を引き締め、シンプルながら存在感を放つ。

→【アイテム詳細を見る】

3


照明部は消費電力10ワットで、器具光束は270ルーメン。質量約410グラムと軽量で取り付けもスムーズだ。

→【アイテム詳細を見る】

4


機能美と快適性を備えたこのファン付きライトは、リビングや書斎、キッチンなどあらゆる空間に新たな風と光をもたらしてくれるだろう。