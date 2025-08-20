鹿児島市とJR九州が、JR指宿枕崎線の喜入駅を活用した交流拠点の整備を進めていましたが、今月中旬に完成し、きょう20日、お披露目式が行われました。

5年前から無人駅となっている鹿児島市のJR喜入駅は、市とJR九州が協力しておよそ740万円かけてリニューアルを進めていました。

今年4月にはカフェと鹿児島ユナイテッドFCのグッズを販売する「ゆなべーす喜入」がオープン。その後、待合所に地域住民らが製作したベンチなどを備えたコミュニティスペースができました。

また、駅を拠点に回遊出来るよう電動のレンタサイクル2台も導入され、20日、披露されました。

(住民)「待ち時間とかもくつろげるから良い。たくさん利用してほしい」

また20日は、地元の子どもたちによる書道パフォーマンスもありました。

(鹿児島市 下鶴隆央市長)「地域の外から鉄道利用の客をどれだけ呼び込めるかということも大事。喜入地域の魅力を大いに巡っていただきたい」

(JR九州鹿児島支社 海老原毅支社長)「駅にもう一回新たな命を吹き込むようなプロジェクトとしてできたことは非常に意義深い」

コミュニティスペースは自由に利用できます。また、レンタサイクルの料金は3時間1000円で、午前10時から午後5時まで利用できます。

・