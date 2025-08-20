「NEWS」の小山慶一郎（41）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に実姉で料理研究家でタレントのみきママこと藤原美樹（45）とともにゲストとして生出演。芸能界入りのきっかけについて振り返った。

姉弟で「ぽいぽい」トークのゲストとして出演した2人。「たくさんピンチを乗り越えてきたっぽい」のイメージに、2人そろって〇を挙げた。

過去にあった“姉弟のピンチ”として、みきママが大学生の頃、「高校受験に失敗した弟のために芸能界へ応募」という。みきママは「絶対に頭が良かったんですよ。で、県立で内申点取ってれば受かるっていう学校を受けて、絶対落ちるはずはないのに、30人ぐらい受けて1人だけ落ちてきたんですよ。で、毎日帰ってきて泣いてて、思ってもいない高校に行くことになって。で、かわいそうだなと思って、ちょっと元気づけようかなと思って、女装させたんですよ、かわいく、メイクして。で、写真撮って、履歴書を」と話すと、小山も「姉が僕の写真を撮ってくれたんですよ、勝手に。それを事務所に送ってくれて、それが見事に、オーディション通りまして、“オーディション来てください”っていうことで、それがきっかけで」と話した。

みきママは「1年後だもんね、送ってから1年後に連絡来たんですよ。しかも凄いのが速達で、その日にオーディションがあるから、3時間後ぐらいに“オーディションがあるからすぐNHKホール来てください”と。そこに間に合わせて」と明かした。

小山は「当時、母と姉は事務所大好きだったので、金髪にしていきなさいと。なんかイメージ的に。コンビニで金髪に染めるのを買ってきて、その場で染めて、その日に金髪で行ったんですよ。そうしたら、合格させていただいて、姉のおかげで」と感謝。みきママも「ずっと忘れてて、1年後だから。全然連絡来なくて、まさか速達で来ると思ってなくて。よく受かったなって」と話した。

MCの神田愛花は「日頃見ていて、アイドルになれるとか思う出来事があったんですか？」と質問。みきママは「小学生の時に、クラス全員の女の子からチョコレートもらったんですよ。本当に全員。だから、いけるんじゃないかなとはちょっと思ってましたけど」と告白。「ハライチ」澤部佑から「やる気はあったの？」と聞かれた小山は「いや、僕はもう全然分かんなかったんで、で、姉がまさか送ってるとも知らないですし。でも、今思えば、受験は失敗だったかもしれないですけど、あれがなければ僕はこの事務所に入ってないので。そう思うと良かったなと」と振り返った。