日本野球機構(NPB)が20日の公示を発表。セ・リーグ6位のヤクルトは投手4選手を入れ替えました。清水昇投手、下川隼佑投手を1軍登録して、長谷川宙輝投手、丸山翔大投手を登録抹消しています。

清水投手はプロ2年目から4年連続で50試合登板と、近年の救援陣の柱として活躍。しかし昨季は17試合で防御率7.27とふるわず、今季もここまで26試合で防御率4.97と苦しんでいます。前回の8月7日の登録抹消以降、2軍では8月は2試合に出場し、いずれも1回無失点。2軍での調整を経て、試合終盤のチームを助ける役目を果たせるでしょうか。

下川投手は24年ドラフトで育成3位で入団したルーキー。5月に支配下昇格を勝ちとったものの、出場は6月1日DeNA戦の1試合のみ。先発マウンドを託されましたが、4回2失点と試合を作れず降板していました。2軍では15試合に登板(先発14、5勝5敗、防御率3.20)し、着実に実戦機会を経験。久々の1軍の舞台で、今度は活躍を見せられるか注目です。

一方、登録抹消されたプロ9年目右腕・長谷川投手は、前日19日に巨人戦に登板するも、3回を投げ2失点。丸佳浩選手に3ベースヒットを浴び、サイクル安打達成を許していました。また5年目右腕の丸山投手も同様に前日19日の巨人戦で1回2/3を投げ5失点。ジャイアンツ打線の猛攻を止められず、2人には試合後、高津監督から「期待してはいるんですけれどね。ストライクが入らないのはね。1軍とか2軍とかプロとかアマチュアとか関係なく勝負にならないですね」と厳しい言葉が向けられていました。