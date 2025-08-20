大阪・ABCテレビ、トランプ大統領のニュース途中に“速報”→「ダウンタウンチャンネル」正式発表
吉本興業は20日、公式サイトを通じ、新配信サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を11月1日に開始すると発表した。お笑いコンビ・ダウンタウンによるサービスとなり、地元・関西も大きく反応した。
【写真】まさか…『ダウンタウンDX』31年8ヶ月の歴史に幕 ダウンタウン不在のまま終了
サイトでは「弊社所属 ダウンタウンによるコンテンツを有料配信する新サービス「ダウンタウンチャンネル（仮称）」を2025年11月1日（土）に開始することが決まりましたのでお知らせします。本サービスに向けて、サブスクリプションに対応した独自の配信プラットフォームを新たに構築しました。ユーザーが参加できる機能も取り入れており、スマートフォン、パソコン、テレビで視聴できます」と伝えられた。
SNSでは「よっしゃよっしゃよっしゃ！」「ついにキターーーー！！！！！」「めちゃくちゃ見たい」など、多数の声が飛び交った。大阪・ABCテレビは『news おかえり』（月〜金 後3：45）生放送で、ロシア・ウクライナ情勢をめぐるトランプ大統領のニュースを伝える中で、横山太一アナウンサーが「速報」として読み上げた。
吉本は4月、インターネット配信サービス『ダウンタウンチャンネル』（仮称）を開始する意向であると発表。関係者によると、同サービスは定額制のサブスクリプションとなっており、コンビによるコンテンツの発信や、ユーザー参加可能なライブ配信などを予定していることが伝えられていた。
また8月18日には、公式サイトにて「コンテンツファンド」組成を報告。「今後につきましては、明石家さんま、ダウンタウンをはじめ、中川家、千鳥、かまいたち、マヂカルラブリー、チョコレートプラネット、渡辺直美、霜降り明星や、今後活躍が期待できる若手を含む弊社所属タレントがプロデュース・出演するコンテンツのほか、スポーツ選手のドキュメンタリーやオーディション番組などの制作を予定しており、海外へのフォーマット販売も視野に入れながら、順次拡大してまいります」との見通しを明かしている」と伝え、同チャンネルへの機運が高まっていた。
