¥í¥Ã¥Æ¡¦±×ÅÄ¤¬ÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¡¡ÄÌ»»£²£µ£°¥»¡¼¥Ö¤Þ¤Ç¤¢¤È£²¡¡·ú»³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¡Ö¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡¡Ö¥í¥Ã¥Æ¡Ý³ÚÅ·¡×¡Ê£²£°Æü¡¢£Ú£Ï£Ú£Ï¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥í¥Ã¥Æ¤Î¼é¸î¿À¡¦±×ÅÄÄ¾ÌéÅê¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤¬Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡±×ÅÄ¤Ï£±£¹Æü¤Î³ÚÅ·Àï¡Ê£Ú£Ï£Ú£Ï¡Ë¤Ç£±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¡£ÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤Ø¤Î»Íµå¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë£±ÅÀ¤ò¼º¤¤¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£·Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¡Ë¤Ç¤â£°¡Ý£°¤Î¶å²ó¤ËÅÐÈÄ¤·£²»Íµå¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢ÇÔÀïÅê¼ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·ú»³Åê¼ê¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¼ºÇÔ¤¬Â³¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÌÌ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¥¥Ä¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£ÊÑ²½µå¡¢ÊÑ²½µå¤Ê¤Î¤Ç¡£¿¿¤ÃÄ¾¤°¤¬¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ËÜ¿Í¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤È¤·¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ò¾Ã¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤·¤Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±×ÅÄ¤ÏÄÌ»»£²£´£¸¥»¡¼¥Ö¤òµó¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¾µå²ñÆþ¤ê¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ë£²£µ£°¥»¡¼¥Ö¤Þ¤Ç¤¢¤È¡Ö£²¡×¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£