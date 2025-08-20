タレントのIMALU（35）が20日、ニッポン放送「ナイツ ザ・ラジオショー」（月〜金曜後1・00）にゲストとして生出演。スマートフォンへとの付き合い方についてトークを展開した。

「どうしても寝る前のインスタグラムとかTikTokとか、移動中にすぐスマホを見てしまう自分が嫌で」というIMALU。スマートフォンやパソコンなど、デジタル機器と一定期間距離を置く“デジタルデトックス”について相談すると、アプリゲームにハマっているという「ナイツ」塙宣之は「1回ヤバイと思って、（他に）何もできないと思って削除した。だけどもう1回復元したのね」と結局止められなかったことを打ち明けた。

塙の相方・土屋伸之は「酔った勢いで思い切って削除するしかない」と提案したが、塙は「僕がやってる数独は、1日のスタンプみたいなのを押す」と告白。それで終了とする区切りがつくため「インスタとかも10時間見たら、“よくここまで見たね”ていうスタンプを押したら見なくなるんじゃない？」と想像した。

すると「メイプル超合金」安藤なつは「TikTokはインストールしなかった、もう終わると思って」と吐露。「インスタは見ちゃうんで、とりあえず凄い距離に…自分は基本ベッドで過ごすんですけど、凄い遠いところに置いてます」と説明したが、ベッドでは別の端末でゲームをすることが明かされると、IMALUは「結局やってるじゃないですか！」とツッコミ。安藤は「はぁっ…！！」」と驚くボケではぐらかした。

IMALU自身は動物の動画などを見るといい、「昨日見た同じ動物とかももう1回見ちゃう」とクセになっている様子。これに土屋は「分かります」と同意しつつ「これは見たからいいなと思っても、これをすぐ飛ばしちゃうとアルゴリズムから外れて、次もう会えないんじゃないかと思うと…」と嘆くと、IMALUは「そこまで考えてるんですか！？」とあ然。土屋は「アルゴリズムに気を遣っちゃって」と心境を語った。

そんな意見に、IMALUは「ヤバイですね…じゃあもう、誰もできてないってことですか、デジタルデトックス」とため息。「本当にもう電波が届かないようにするしかない」という安藤に、「仕事も全部コレで来るからさ、それは難しくない？」と塙。すると土屋は「僕が始めたポケモンスリープっていう、それは時間になったら携帯を伏せて枕元に置かないと、その中のカビゴンっていうポケモンが寝てくれない」と、睡眠を計測、記録するゲームアプリを紹介した。

続けて「だからその間、夜中は携帯を触れなくなる。カビゴンを育てたいから。それで夜中は見ないようになりました」と解説。塙は「伏せたふりは通用しないの？」と抜け道を聞いたが、土屋は「最初、俺それも考えたのよ。寝かせといて裏でやったらどうかなって。そしたらしっかり“睡眠ができてません”って」と説明した。

しかし土屋が「ただ普通にゲームをやってる時間は増えますよね、逆に起きてる時に」とぶっちゃけると、IMALUは「全然解決にならないんですけど。え〜っ！解決策ないですか」と困惑。塙は「前よりは増えちゃったから、選択肢が。インスタとTikTok、YouTubeも見ます？そこまでにしときましょう。プロ野球速報を一度見だしたらもう終わりですから」と、プロ野球好きとしてのアドバイスで笑わせていた。