俳優の大和田伸也（77）が20日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。家族について語った。

大和田の妻は女優の五大路子で、弟は俳優の大和田獏。司会の黒柳徹子は「で息子が2人。長男の悠太さんと、次男の健介さん」と紹介した。

親子4人の写真が披露されると大和田は「昔はこうやってね、みんなでよく旅行してたんですけどね」とにこやかに話した。さらに「今はね、お兄ちゃんは歩いて1、2分のところに住んでましてね。で今次男の健介夫婦と一緒に暮らしてます」と打ち明けた。

次男の妻は五大が仕事の際には料理を作って持って来てくれると言い、「凄く助かってます。なんかお父さんの健康にいいようにって、僕が家にいる時は、朝ごはん作ってくれますよ」と目を細めた。

「ただそのうちずっと息子2人だったでしょう？だから女の子に対する、どうしていいか分からないっていうところがありましてね」と回顧。食事の後に「次男の健介が、父さん、一応おいしかったよって言った方がいいよって」との注意を受けたこともあると明かした。

現在は「おいしいよ」と伝えていると言うが「そう言えば、自分の奥さんの時はそんなこと言ったことないなと思って。やっぱり一言足りなかったなって今、反省しております」としみじみと話した。

また大和田は「前は家族で旅行によく行ったんですが、次男の健介夫婦と一緒にね、3人でよくいろんなところを旅行に行ってるんですよ」とも告白。

「なんかこう、あれも趣味が合うって言うんですかね。世界中のいろんなテーマパークって言うんですか。そういうところへ」「いろんなところへ」と上海のディズニーランドを訪れた際の写真も披露した。

「あとユニバーサルスタジオってとこ行ったりね。趣味が合うので楽しい。まあこの前はマチュピチュにも行きましたけどね。世界中に旅しております」と声を弾ませた。

また昨年末には次男がようやく結婚式を行ったとも語り「皆様にも喜んでいただけて」と笑顔で話した。