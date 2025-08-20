■陸上・第20回トワイライトゲームス（20日、日産スタジアム）

男子400mでは中島佑気ジョセフ（23、富士通）が大会新記録となる45秒10で優勝した。同種目で唯一東京世界陸上の参加標準記録（44秒85）を突破している中島は代表入りへ向け弾みをつけた。

中島は3日に行われた富士北麓ワールドトライアルで44秒84で優勝、世界陸上参加標準記録を0.01上回る好タイムをマーク。このレースでは序盤から加速すると最後の直線では後方から迫る佐藤風雅（29、ミズノ）らを振り切り1着でフィニッシュした。

世界陸上2大会連続出場中の佐藤風は45秒67で全体の2着。レース後、佐藤風は「今シーズン試してみたことが上手くできなかったレースになってしまった」と振り返った。東京世界陸上へは「個人はまだわからないですけどマイル、個人両方強い思いで準備して臨みたい」と話した。また、日本記録（44秒77）を持つ佐藤拳太郎（30、富士通）は46秒39で4着に入った。

また、女子400mでは松本奈菜子（28、東邦銀行）が大会新記録となる52秒41をマークし優勝した。