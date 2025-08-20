お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が19日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。中学時代に六甲山で恐怖体験をしたことを明かした。

オカルト研究家の角由紀子氏とUFO（未確認飛行物体）で有名な国内スポットを語る中で、六甲山の名前が出ると、ケンコバが反応。「六甲山でオカルト体験しました」と切り出した。

中学時代に友人ら5人と登山したことを回想。「何もおもしろくもない話ですよ、実体験なんで」と前置きしつつ、「5人で行って、6人で山を下りたって話です」と明かした。

下山中に「6人で歩いてるな」と感じていたというケンコバ。「確かめるのなんか気持ち悪い」と友人らに打ち明けることなく、駅まで歩いた。すると、ケンコバ以外の4人のうち2人が「さっき6人おったよな」と言い出し、「全員が“おった！”ってなっただけの話です」と語った。

6人と気づいても下山中に口に出さなかった理由について、「気味悪くて、圧がかかってるというか、言いたくないというか、ちゃんと見たくないというか…」と当時の心境を語り、「顔とか誰も見てないです。でも6人で歩いていたのは間違いないです」と恐怖体験を振り返った。

リアルな内容に、角氏も「こっわ」と驚いていた。