タレントのゆうちゃみこと古川優奈（23）の妹で、ゆいちゃみこと古川結菜（20）が19日放送のテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・45）にゲスト出演。自身の芸名について語った。

この日は“ナダル先生の進路相談”と題して「コロコロチキチキペッパーズ」のナダルが、ゲストタレントの悩み相談をするコーナーを実施。ゆいちゃみは「姉・ゆうちゃみとの比較」について悩みを打ち明けた。

これに対しナダルは「“ゆいちゃみ”良くない。“ちゃみ”から離れたほうがいいと思う」と助言。MCの田村淳が「本人的にはどうなの？ ゆいちゃみにこだわる？」と訪ねるとゆうちゃみ「こだわりはないです。全然いつでも捨てれる勇気はあるんですけど…改名したいですねこれを機に」と回答した。

13年に同番組で「千鳥」のノブが“ノブ小池”に1年間改名した過去から「実績があるのは“小池”だけどね」と淳から提案されると「結構“ゆい小池”語呂いいなーみたいな。ありがとうございます。じゃあ、ゆい小池で」と快諾。共演のモデル・藤田ニコルも「これがギャル道！」と太鼓判を押した。

20日には自身の公式X（旧ツイッター）で「【ご報告】ロンドンハーツに出演させて頂き、名前改名しましたッ ゆいちゃみ→ゆい小池 になりましたッ」と報告。「心機一転してこれからも頑張りますッ よろしくお願いしますッ」とファンへ呼びかけた。