令和7年産大豆生産計画、集荷量は前年並みの19.1万tを見込む/JA全農・全集連

◆北海道は14%減、東日本は前年並み、西日本は36%増、九州は24%増を計画

JA全農と全集連(全国主食集荷協同組合連合会)はこのほど、令和7年産国産大豆の生産計画と集荷見込み数量をまとめ、農水省に報告した。それによれば、JA全農と全集連を合わせた7年産作付面積は、前年実績から8%減の12万688haとなっている。

これに予想平均単収を当てはめた集荷予定数量は、前年並みの19万1,306tとなっている(JA全農と全集連の作付面積)。

JA全農の生産計画によれば、作付面積について、北海道は3%減、東日本は10%減、西日本は9%減、九州は13%減を計画している。

集荷見込み数量は、北海道は14%減、東日本は前年並み、西日本は36%増、九州は24%増を計画する。

◆とよまさり13％減、フクユタカは16％増に-JA全農主要品種作付

JA全農 令和7年産主要品種の生産計画

また、生産計画におけるJA全農の主要品種の作付面積と集荷見込み数量は、表の通りとなっている(作付け上位10品種)。

作付面積は、ユキシズカは2%増、ちくしB5号は19%増を見込む。フクユタカとミヤギシロメは前年並み。そのほかは前年を下回り、とよまさりは4%減、里のほほえみは7%減、リュウホウは15%減などとなっている。

集荷見込み数量は、とよまさりが13%減、ユキシズカは14%減、リュウホウが9%減となった。一方、フクユタカは16%増、ちくしB5号は30%増。里のほほえみとおおすずは作付面積は減ったものの、それぞれ15%増、27%増となった。

〈大豆油糧日報 8月19日付〉