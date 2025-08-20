◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ＤｅＮＡ―広島（２０日・横浜）

ＤｅＮＡの森原康平投手（３３）が２０日、出場登録日数が７年に達し、国内フリーエージェント（ＦＡ）権の資格条件を満たした。

森原は球団を通して「日頃より温かいご声援をいただき、本当にありがとうございます。このたび、国内フリーエージェント（ＦＡ）権を取得いたしました。これまで支えてくださったファンの皆さま、球団関係者、そしてチームメイトに心から感謝申し上げます。これからも一日一日を大切に、全力でプレーしていきたいと思います」とコメントした。

森原は広島・山陽高、近畿大工学部、新日鉄住金広畑を経て１６年ドラフト５位で楽天に入団。１年目のルーキーイヤーだった１７年は２５歳だったが、開幕１軍に入ると、開幕から１０登板連続で無失点をマークするなど貴重な救援の１人としてフル回転した。１年目は４２登板で２勝４敗、１３ホールドで防御率４・８１。１９年には自己最多の６４試合に登板して４勝２敗、２９ホールド、防御率１・９７の好成績をマークした。

６年目の２２年は１月に右肘のクリーニング手術を受けたことで出遅れ、７月に初登板を果たしたが、シーズン途中に伊藤裕季也内野手とのトレードでＤｅＮＡに移籍した。２３年は７月途中から抑えを任されて４６登板で１７セーブ、１０ホールドをマークすると、２４年は５８登板で２勝６敗２９セーブ、１１ホールド、防御率２・４１をマーク。日本シリーズでも試合を締めくくって日本一の胴上げ投手にもなってオフの契約更改では、年俸が自己最高の１億円の大台にも達した。

今季はここまで、抑えの座は入江に譲っているが、１６登板で０勝２敗、３ホールド、防御率２・９３。通算で３０３試合に登板して１２勝１９敗、５０セーブ、７３ホールド、防御率３・２３をマークしている。