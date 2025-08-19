5代目主人公登場！『ミステリー in パラダイス』シーズン14独占日本初放送

英国ミステリー『ミステリー in パラダイス』シーズン14が、10月5日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて独占日本初放送。

『ミステリー in パラダイス』5代目主人公が決定！ フランスのカリブ海に浮かぶ“パラダイス”こと、架空の島セント … 『ミステリー in パラダイス』5代目主人公が決定！

端役から主役に昇格！身内の死をめぐる謎も展開

英BBCで2011年から続く『ミステリー in パラダイス』は、カリブ海に浮かぶ架空の島、セント・マリー島を舞台に、英国から派遣された刑事と地元出身の捜査官たちが一緒に捜査に当たるロングランシリーズ。主人公の刑事が定期的に交代することが特徴の一つで、本国イギリスで今年1月から3月にかけて放送された最新シーズンから5人目の主人公が登場する。

ネヴィルが去ったセント・マリー島に、5代目主人公となる新たな刑事マーヴィン・ウィルソン警部補がロンドンからやってくる！ 自分のルーツを知るために島にやってきた彼だが、人間関係のスキルに乏しく、チームとぶつかり合うこともしばしば。彼の手腕は、ジップラインで滑走中の殺人事件、ラム酒の毒殺事件、そしてロマンス詐欺師の殺人事件で試されることに。暑さに弱く、島の生活になかなか慣れないマーヴィンは、果たしてオノレー署で活躍できるのか…？！ 過去の主人公たちの多くと同じく、5代目のマーヴィンもセント・マリー島の暑さや慣習に戸惑うことになるようだ。

同役を演じるのは『シェトランド』のドン・ジレ。4代目主人公ネヴィル役のラルフ・リトル同様、もともと『ミステリー in パラダイス』に端役で出演していたが、主演に抜擢された。

今年4月末にはシーズン15更新が明らかになった『ミステリー in パラダイス』。スピンオフの『ミステリー in パラダイス番外編 警部補グッドマンの事件簿』と『Return to Paradise（原題）』もシーズン4、2制作が決まっており、その世界はどんどん拡大している。

オノレー署が新たなメンバーを迎えることを楽しみにする一方、マーヴィンは島から出るのが待ちきれない。しかしマーヴィンは飛行機に乗る前に、渓谷で発見された若い男性の殺人事件に巻き込まれてしまう。その死体の横には「マリア」という名前が逆さまに刻まれていたが、被害者と関連のある人物たちの中にその名前を持つ者は見つからず、チームは困惑。被害者は何を伝えようとしていたのか？ マーヴィンは捜査を進める中で、偶然にも実の母親の死の真相に直面する。そこには、隠された事実がまだあると感じずにはいられなかった…。

『ミステリー in パラダイス』シーズン14（全8話）は、10月5日（日）16：00よりミステリーチャンネルにて一挙放送。

『ミステリー in パラダイス』歴代主役全員集合！？あの人が呼びかける 主役が定期的に交代するという特徴を持つ人気の英国ミステリー『 … 『ミステリー in パラダイス』歴代主役全員集合！？あの人が呼びかける

『ミステリー in パラダイス』シーズン15更新！撮影現場より報告 人気の英国ミステリー『ミステリー in パラダイス』がシーズ … 『ミステリー in パラダイス』シーズン15更新！撮影現場より報告

『ミステリー in パラダイス』スピンオフのシーズン4制作が正式発表 人気の英国ミステリー『ミステリー in パラダイス』のスピン … 『ミステリー in パラダイス』スピンオフのシーズン4制作が正式発表

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.