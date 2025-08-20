　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


45667.83　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
45542.77　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
45199.72　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
43922.10　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
43737.17　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
43241.90　　6日移動平均線
43196.27　　ボリンジャー:＋2σ(26週)

42888.55　　★日経平均株価20日終値

42718.17　　新値三本足陰転値
42644.49　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
42272.31　　均衡表転換線(日足)
41931.58　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
41582.66　　均衡表基準線(日足)
41366.87　　25日移動平均線
40951.37　　均衡表転換線(週足)
40724.70　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
40125.99　　13週移動平均線
40089.25　　ボリンジャー:-1σ(25日)
39423.58　　均衡表雲上限(日足)
39363.62　　75日移動平均線
38811.64　　ボリンジャー:-2σ(25日)
38459.95　　200日移動平均線
38322.94　　均衡表雲下限(日足)
38320.39　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38253.13　　26週移動平均線
38203.00　　均衡表雲上限(週足)
37534.02　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37334.58　　均衡表基準線(週足)
36791.45　　均衡表雲下限(週足)
36514.80　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35781.56　　ボリンジャー:-1σ(26週)
34709.21　　ボリンジャー:-3σ(13週)
33309.99　　ボリンジャー:-2σ(26週)
30838.43　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　85.72(前日94.99)
ST.Slow(9日)　　90.44(前日91.96)

ST.Fast(13週)　 92.94(前日96.50)
ST.Slow(13週)　 90.42(前日91.60)

［2025年8月20日］

株探ニュース