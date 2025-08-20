

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





45667.83 ボリンジャー:＋3σ(26週)

45542.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)

45199.72 ボリンジャー:＋3σ(25日)

43922.10 ボリンジャー:＋2σ(25日)

43737.17 ボリンジャー:＋2σ(13週)

43241.90 6日移動平均線

43196.27 ボリンジャー:＋2σ(26週)



42888.55 ★日経平均株価20日終値



42718.17 新値三本足陰転値

42644.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)

42272.31 均衡表転換線(日足)

41931.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)

41582.66 均衡表基準線(日足)

41366.87 25日移動平均線

40951.37 均衡表転換線(週足)

40724.70 ボリンジャー:＋1σ(26週)

40125.99 13週移動平均線

40089.25 ボリンジャー:-1σ(25日)

39423.58 均衡表雲上限(日足)

39363.62 75日移動平均線

38811.64 ボリンジャー:-2σ(25日)

38459.95 200日移動平均線

38322.94 均衡表雲下限(日足)

38320.39 ボリンジャー:-1σ(13週)

38253.13 26週移動平均線

38203.00 均衡表雲上限(週足)

37534.02 ボリンジャー:-3σ(25日)

37334.58 均衡表基準線(週足)

36791.45 均衡表雲下限(週足)

36514.80 ボリンジャー:-2σ(13週)

35781.56 ボリンジャー:-1σ(26週)

34709.21 ボリンジャー:-3σ(13週)

33309.99 ボリンジャー:-2σ(26週)

30838.43 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 85.72(前日94.99)

ST.Slow(9日) 90.44(前日91.96)



ST.Fast(13週) 92.94(前日96.50)

ST.Slow(13週) 90.42(前日91.60)



［2025年8月20日］



