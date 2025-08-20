【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(20日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
45667.83 ボリンジャー:＋3σ(26週)
45542.77 ボリンジャー:＋3σ(13週)
45199.72 ボリンジャー:＋3σ(25日)
43922.10 ボリンジャー:＋2σ(25日)
43737.17 ボリンジャー:＋2σ(13週)
43241.90 6日移動平均線
43196.27 ボリンジャー:＋2σ(26週)
42888.55 ★日経平均株価20日終値
42718.17 新値三本足陰転値
42644.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)
42272.31 均衡表転換線(日足)
41931.58 ボリンジャー:＋1σ(13週)
41582.66 均衡表基準線(日足)
41366.87 25日移動平均線
40951.37 均衡表転換線(週足)
40724.70 ボリンジャー:＋1σ(26週)
40125.99 13週移動平均線
40089.25 ボリンジャー:-1σ(25日)
39423.58 均衡表雲上限(日足)
39363.62 75日移動平均線
38811.64 ボリンジャー:-2σ(25日)
38459.95 200日移動平均線
38322.94 均衡表雲下限(日足)
38320.39 ボリンジャー:-1σ(13週)
38253.13 26週移動平均線
38203.00 均衡表雲上限(週足)
37534.02 ボリンジャー:-3σ(25日)
37334.58 均衡表基準線(週足)
36791.45 均衡表雲下限(週足)
36514.80 ボリンジャー:-2σ(13週)
35781.56 ボリンジャー:-1σ(26週)
34709.21 ボリンジャー:-3σ(13週)
33309.99 ボリンジャー:-2σ(26週)
30838.43 ボリンジャー:-3σ(26週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 85.72(前日94.99)
ST.Slow(9日) 90.44(前日91.96)
ST.Fast(13週) 92.94(前日96.50)
ST.Slow(13週) 90.42(前日91.60)
［2025年8月20日］
株探ニュース