¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¹©Æ£¹§Ê¸¡Ø50Âå¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ØÏ·¤±¤Ê¤¤¡Ù¤ä¤»Êý¡Ù¡ÊÀÄ½Õ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£50Âå¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¿©ºà
ÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥¤¡¼¥Ä¹¥¤¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£´Å¤¤Êª¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¡¢Ç¾Æâ¤Ç¡È¹¬¤»¥Û¥ë¥â¥ó¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥í¥È¥Ë¥ó¤¬Ê¬Èç¤µ¤ì¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤¿¤á¡¢¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë´Å¤¤Êª¤ò¤Ä¤¤¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
50Âå¤«¤é¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¶ØÊª¤Ç¤¹¤¬¡¢´Å¤¤Êª¤òËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤ä¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£´Å¤¤Êª¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¿©¤Ù¤ëÎÌ¤äÉÑÅÙ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¤Ç¤¹¡£
¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¡¢¥«¥«¥ªÀ®Ê¬¤¬70¡ó¤ä80¡ó¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢ÉáÄÌ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤è¤ê¥ß¥ë¥¯¤äº½Åü¤Î³ä¹ç¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤é¤¹¤ë¤È¶ì¤ß¤¬¶¯¤¯´ÅÌ£¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊªÂ¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¥«¥«¥ªÀ®Ê¬¤¬ËÉÙ¤Ê¤À¤±¤Ë¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤È¹á¤ê¤Ï³Î¤«¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ª¤¤¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ç´Å¤¤Êª¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¡¢¸ý¤µ¤ß¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¤ò1¤«¤±¿©¤Ù¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¹â¥«¥«¥ª¥Á¥ç¥³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¡¢¹³»À²½ºîÍÑ¤¬¹â¤¤¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤È¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¥Ý¥ê¥Õ¥§¥Î¡¼¥ë¤Ï·ì´É¤ÎÏ·²½¤Ê¤É¤òÍ½ËÉ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ï·¤±¤º¤Ë¤ä¤»¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤â¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÎÍ¸úÀ®Ê¬¤Ç¤¹¡£¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ï·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òËÉ¤®¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤Î²þÁ±¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¿©Á°¤Î15¡Á30Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë1¤«¤±¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¿©»ö¤Ë¤è¤ë·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£
¢£Ï·¤±¤º¤Ë¤ä¤»¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÉ¼Á¤ÊÌý¤Î¼ïÎà
»é¼Á¤Î¤È¤ê¤¹¤®¤¬ÂÎ¤Ë°¤¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÎË¸¤²¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Ï·¤±¤º¤Ë¤ä¤»¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢ÎÉ¼Á¤ÎÌý¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¡£»é¼Á¤òÈò¤±Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡¢ÂÎ¤¬·ì´É¤«¤éÏ·¤±¹þ¤ß¡¢ÂÎÃæ¤ÎºÙË¦¤òÏ·²½¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤Ï¡¢ÂÎ¤ËÎÉ¤¤Ìý¡¦°¤¤Ìý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÎÉ¤¤Ìý¤òÅ¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
»é¼Á¤ÏÂç¤¤¯Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤ÈÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Î2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Ë°ÏÂ»éËÃ»À¤ÏÆùÎà¤äÆýÀ½ÉÊ¡¢¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤ÉÆ°ÊªÀ¿©ÉÊ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ëÌý¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÈîËþ¤ä·ì´É¤ÎÏ·²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤ò¿´¤¬¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢ÉÔË°ÏÂ»éËÃ»À¤Ï¡¢µû¤ä¿¢ÊªÀ¤Î¿©ÉÊ¤ËÂ¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ëÌý¤Ç¡¢¥ª¥á¥¬3¡¢¥ª¥á¥¬6¡¢¥ª¥á¥¬9¤Î3¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥á¥¬3¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥ËÌý¡¢¥¨¥´¥ÞÌý¡¢ÀÄµû¤ËËÉÙ¤ÊDHA¡Ê¥É¥³¥µ¥Ø¥¥µ¥¨¥ó»À¡Ë¡¦EPA¡Ê¥¨¥¤¥³¥µ¥Ú¥ó¥¿¥¨¥ó»À¡Ë¤Ç¡¢·ì´É¤ò¼ã¡¹¤·¤¯ÊÝ¤Ä¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìý¤Ç¤¹¡£
¥ª¥á¥¬6¤Ï¡¢ÂçÆ¦Ìý¡¢¥µ¥é¥ÀÌý¡¢¥³¡¼¥óÌý¤Ê¤É¤Ç¡¢°¶Ì¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤ò¸º¤é¤·¤Æ·ì´É¤ò¼ã¡¹¤·¤¯ÊÝ¤Ä¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤ê¤¹¤®¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ÇÍÌ¾¤Ê¥ª¥á¥¬9¤Ë¤â¡¢·ìÃæ¤Î¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÅ¬Àµ¤ËÊÝ¤ÄÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ç¾¤ò³èÀ²½¤·¡¢µ²±ÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤â
Ãæ¤Ç¤â¡¢50Âå°Ê¾å¤Î¿Í¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤¬¡¢¥ª¥á¥¬3¤Ç¤¹¡£
¥ª¥á¥¬3¤Ë¤Ï¡¢·ìÎ®¤ò²þÁ±¤·¤¿¤ê¡¢È©¤Î¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¥·¥ï¤ä¤¿¤ë¤ß¤ÎÂ¿¤¤Ï·¤±¤¿ÂÎ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥ª¥á¥¬3¤Ï¡¢È©¤Î¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤ò²þÁ±¤·¡¢ÉÒ´¶È©¤ä´¥ÁçÈ©¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¥¢¥Þ¥ËÌý¤ò12½µ´Ö¤È¤êÂ³¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÈéÉæ¤Î¾õÂÖ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸¦µæÊó¹ð¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¾å¡¢Ç¾¤ò³èÀ²½¤·¡¢µ²±ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50Âå¤Ë¤Ê¤ë¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ï¤¸¤á¤ëÇ§ÃÎ¾É¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤â¤Ê¤ë¡¢½ÅÍ×¤ÊÌý¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥ª¥á¥¬3¤ÎÀÝ¼è¤Ë¤ÏÀÄµû¤Î»É¿È¤Ê¤É¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢µû¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢1Æü¾®¤µ¤¸1ÇÕ¤Î¥¢¥Þ¥ËÌý¤ä¥¨¥´¥ÞÌý¤ò¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ê·Ú¤Ç¤¹¤·¡¢¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤¿ÃæÀ»éËÃ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ª¥á¥¬3¤ÏÇ®¤Ë¼å¤¯»À²½¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ËÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢ËèÆü¤Î¿©»ö¤Ë¤È¤ê¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥µ¥é¥À¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤â¡¢Ìý¤ÏÂÀ¤ë¤«¤é¤È¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤ê¡¢¥¨¥´¥ÞÌý¤ä¥¢¥Þ¥ËÌý¤È±ö¤³¤·¤ç¤¦¡¢¥ì¥â¥ó¤Ê¤É¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ë»é¼Á¤ò¤È¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢·ì´É¤äÈéÉæ¤Î¼ã¤µ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯Åª¤Ë¤ä¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢£¼ã¡¹¤·¤¤´é¤Ä¤¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤¤¿Í¤Î¿©»öË¡
ÂÀ¤êµ¤Ì£¤Î¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËË»¤·¤¤¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê³ú¤Þ¤Ê¤¯¤Æ¤â¥µ¥µ¥Ã¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ñ¥ó¤ä¤¦¤É¤ó¤ò¿©¤¹¤ëÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡£¤·¤Ã¤«¤êÒòÓð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¿©»ö¤ò¹¥¤à¿Í¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÁá¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÂçÁ°Äó¤È¤·¤Æ¡¢Áá¿©¤¤¤Î¿Í¤ÏÂÀ¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÈËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬½½Ê¬¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë1¿©Ê¬¤ò¿©¤Ù½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿©Íß¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤º¡¢ÄÉ²Ã¤Ç²¿¤«¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤ê¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë¤ª¤ä¤Ä¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡¢50Âå°Ê¹ß¤Î¿Í¤Ï»õ¤¬°¤¤¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥ó¤ä¤¦¤É¤ó¤Ê¤ÉÆð¤é¤«¤¤¤â¤Î¤ò¹¥¤à·¹¸þ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢50Âå°Ê¹ß¤Î¿Í¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±³ú¤ß±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¿©»ö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
²¿¤è¤ê¥³¥ï¤¤¤Î¤Ï¡¢³ú¤Þ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢´é¤«¤éÏ·¤±¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£
ÒòÓð¤Ë¤Ï³Ü¤Î¶ÚÆù¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æð¤é¤«¤¤¿©»ö¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´é¤Î¶ÚÆù¤¬¿â¤ì²¼¤¬¤ê¡¢¸«¤ë¤«¤é¤ËÏ·¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÏ·¤±´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤ÊÈá»´¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ñ¥ó¤ä¤¦¤É¤ó¤òÁª¤Ö²ó¿ô¤ò¶ËÎÏ¸º¤é¤·¡¢¤´¤Ï¤ó¤äÆù¡¢ÌîºÚ¤¬ËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ëè¿©¡¢¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë³Ü¤¬¤·¤Ã¤«¤êÃÃ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤â°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¼ã¡¹¤·¤¤´é¤Ä¤¤Ç¤¤¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËþÊ¢Ãæ¿õ¤¬»É·ã¤µ¤ì¤Æ¡¢ÌµÍý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¿©¤Ù¤ëÎÌ¤¬¼«Á³¤È¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³ú¤á¤Ð³ú¤à¤Û¤ÉÂÃ±Õ¤ÎÊ¬Èç¤¬Áý¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¾Ã²½¤ò½õ¤±¡¢ÌÈ±ÖÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤Ê¤É¡¢·ò¹¯°Ý»ý¤ÎÌÌ¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
----------
¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ê¤¯¤É¤¦¡¦¤¿¤«¤Õ¤ß¡Ë
Æâ²Ê°å
¹©Æ£Æâ²Ê±¡Ä¹¡£Ê¡²¬¸©¤ß¤ä¤Þ»Ô¤ÎÆ±°å±¡¤ÇÃÏ°è°åÎÅ¤ò¹Ô¤¦¡£ÅüÇ¢ÉÂÆâ²Ê¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È³°Íè¡¢´ÁÊý°åÎÅ¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÁé¤»¥°¥»¤ÎË¡Â§¡Ù¡ÊúÈ½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¤Û¤«Â¿¿ô¡£
----------
¡ÊÆâ²Ê°å ¹©Æ£ ¹§Ê¸¡Ë