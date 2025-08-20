「来春に後輩が戻ってきます」とあいさつする横浜の阿部葉主将＝大阪市内

第１０７回全国高校野球選手権大会に出場した神奈川代表の横浜が２０日、帰浜した。１９日の準々決勝でサヨナラ負けし、夢への挑戦を終えた選手たち。約３週間滞在した大阪府内の宿舎を出発する際、主将阿部葉は「どこの誰よりも素晴らしい経験ができたと思う。春夏連覇の夢は後輩に託した」と話した。

激闘から一夜明け、その表情はどこか晴れやかだった。エースの奥村頼は前夜、次期エースの２年生織田に今夏の神奈川大会で着用していたユニホームを託したという。

「次はお前がしっかりこのチームを引っ張って甲子園に戻って来るんだぞ。俺らが達成できなかった春夏連覇を達成しろ」との激励の言葉も添えた。互いを認め合い、切磋琢磨（せっさたくま）してきた二人の約束だった。

来春の選抜大会出場につながる秋季県大会は９月６日に開幕。神奈川のライバルはすでに地区予選を終え、次の戦いに突入している。

新チームは甲子園でも主力だった織田、小野、池田らが軸となる。織田が「（秋の）明治神宮大会も勝って、選抜旗をみんなで返しにいきたい」と言えば、小野も「この３年生たちを超えていかなければいけない」と、気合十分。２７日からは北海道で合宿が行われる予定で、息つく暇もなく、１、２年生の激しいレギュラー争いがまた始まる。

背番号１のユニホームを脱いだ奥村頼がエールを送る。「自分たちよりすごい重圧があると思うが、それをはねのけられれば、大きな力が身につく。自分たちの代以上に頑張ってほしい」。名門のレガシーと夢はしっかりと継承された。