¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¤Î»ÏÆ°È¯É½¤ËSNS¾å¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ö¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼!!¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¡¡µÈËÜ¶½¶È¤¬Àµ¼°È¯É½
¡¡µÈËÜ¶½¶È¤Ï20Æü¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¹¹¿·¡£¿·ÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò11·î1Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï´¿´î¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£2024Ç¯1·î¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤ÆÉüµ¢¤¹¤ë¤«¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤¬¡È¼ê¤Ä¤Ê¤®¡É¥ì¥¢¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ° ¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÍÎÁÇÛ¿®¤¹¤ë¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¾Î¡Ë¡×¤ò2025Ç¯11·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¿·¤¿¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¡Ç½¤â¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯É½¤ò¼õ¤±¤ÆSNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥¥¿¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼!!¡×¡Öµ×¡¹¤Ë¶»¤¬¥¹¡¼¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤«¡×¡ÖÀäÂÐÅÐÏ¿¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬Â³½Ð¡£¤Þ¤¿2024Ç¯1·î¤«¤é³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¾¾ËÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÉü³è¤¹¤ë¤Î!?¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÈËÜ¤Ï4·î¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ò³«»Ï¤¹¤ë°Õ¸þ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ¯É½¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÄê³ÛÀ©¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ó¥Ó¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÈ¯¿®¤ä¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼»²²Ã²ÄÇ½¤Ê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿8·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥¡¥ó¥É¡×ÁÈÀ®¤òÊó¹ð¡£¡Öº£¸å¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÀî²È¡¢ÀéÄ»¡¢¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡¢ÅÏÊÕÄ¾Èþ¡¢Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤ä¡¢º£¸å³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¼ã¼ê¤ò´Þ¤àÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦½Ð±é¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ä¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¤Ê¤É¤ÎÀ©ºî¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤Ø¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥ÈÈÎÇä¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢½ç¼¡³ÈÂç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ø¤Îµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
