《阪神巨人戦凄い盛り上がりで楽しかったです》

【写真】「正規品じゃないと確信」レプリカ“疑惑”が出た篠田麻里子着用の阪神ユニ

8月17日に東京ドームで行われた巨人対阪神の“伝統の一戦”を観戦したことを自身のインスタグラムで報告した元AKB48の篠田麻里子。

篠田麻里子に“ある疑惑”

「篠田さんは友人で関西出身のファッションデザイナーである川島幸美さんと一緒に観戦したようです。福岡出身の篠田さんは7月26日に福岡ソフトバンクホークス対オリックス・バファローズの試合で始球式を務めました。インスタの投稿で“全チーム応援しいてるけど”としたうえで、地元のソフトバンクと、寅年生まれということで阪神を応援していることを明かしています」（スポーツ紙記者、以下同）

インスタには阪神の“タテジマ”ユニフォームを着用している写真を投稿していた篠田。ところが“ある疑惑”が浮上しており……。

「篠田さんが着ているユニフォームが球団公式のものではなく、ネット通販で購入できる“非公式品”ではないか、とファンから指摘する声が上がっています。篠田さんが着ていたユニフォームのデザインをみる限り、2024年まで着用していたユニフォームのレプリカだと思われます。袖口には黄色と黒のラインが入っているのですが、公式と比べると色の配置が逆になっています。ほかにも文字のフォントやユニフォームの素材が明中に違うなど、疑わしい部分があります」

Amazonでは、非公式のレプリカユニフォームが多数販売されており、中には2990円という激安値で販売されている商品もあった。

篠田本人がネットで購入したものか、誰かからもらったものかは不明だが、“偽物”疑惑が浮上してしまい、ネット上では、

《家のユニと比べたら正規品じゃないと確信した》

《どうして公式サイト調べて買おうとしないんやろな》

といった指摘の声がある一方で、

《公式がAmazonでレプリカユニ売りゃええのに》

《これはあんまり知らんくて適当に買っちゃっただけの話やと思う》

《こんなことまで糾弾されるのか》

と、さすがにフォローしようとする声も散見された。

熱狂的なファンも多い阪神だけに、紛らわしい応援グッズで会いに行くのは気をつけたほうがよさそうだ。