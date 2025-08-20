同い年女優との公開恋愛も話題に…俳優イ・チェミン、ビョン・ウソクら所属のVAROエンタと専属契約

俳優キム・スヒョンが所属する芸能事務所ゴールドメダリストを退所した俳優イ・チェミンが、VAROエンターテインメントと手を取り、新たなスタートを切った。

【写真】イ・チェミン、恋人女優とのデート現場

8月20日、VAROエンターテインメント側は「澄んだ端正なビジュアルと確かな実力で評論家から注目を集めてきたスーパールーキー、イ・チェミンと専属契約を結んだ」と発表した。

新たなパートナーとなったVAROエンターテインメントは、「イ・チェミンは魅力的なマスクで視線を集め、キャラクターを自分だけの色で表現できる俳優だ。今後、無限の可能性を広げていけるよう強力な支援を惜しまない」と伝えた。

（記事提供＝OSEN）イ・チェミン

イ・チェミンは韓国芸術総合学校演劇院演技科を専攻し、2021年ドラマ『ハイクラス〜偽りの楽園〜』でアン・スンジョ役を演じてデビュー。その後『時速493キロの恋』『イルタ・スキャンダル〜恋は特訓コースで〜』『生まれ変わってもよろしく』などで個性を発揮し、好評を得てきた。

特に2024年のドラマ『ヒエラルキー』では強烈な印象を残し、主演級俳優へと躍進。最近は『バニーとお兄さんたち』で青春の魅力を披露し、次世代俳優としての地位を固めた。

さらに、8月23日よりNetflixでも配信予定のtvNドラマ『暴君のシェフ』では、暴君イ・ホン役に挑み、新たな変身を見せる。作品ごとに確かな成長を遂げてきたイ・チェミンだけに、VAROエンターテインメントとともに歩むこれからの活動にも大きな期待が寄せられている。

なお、VAROエンターテインメントはマネジメントと映画・ドラマ制作事業を包括する総合エンターテインメントグループで、俳優チン・グ、ビョン・ウソク、コン・スンヨン、イ・ユミらが所属している。

（記事提供＝OSEN）

◇イ・チェミン プロフィール

2000年9月15日生まれ。韓国・京畿道出身。身長190cm。高身長とアイドル級のビジュアルを併せ持つ人気若手俳優で、2021年にドラマ『ハイクラス〜偽りの楽園〜』でデビュー。以降も『時速493キロの恋』（原題）、『還魂：光と影』、『イルタ・スキャンダル 〜恋は特訓コースで〜』、『生まれ変わってもよろしく』に出演し、2024年6月公開のNetflixオリジナルシリーズ『ヒエラルキー』で主演を務めた。2022年9月から2024年5月にかけてKBSの音楽番組『ミュージックバンク』でMCを務め、IVEのウォニョン、LE SSERAFIMのホン・ウンチェと共演した。プライベートでは2024年3月、同じ2000年9月生まれで女優のリュ・ダインとの交際を認めた。