ガールズグループMEOVVが、多彩な魅力を放つカバーステージを披露した。

8月19日、所属事務所THEBLACKLABELは公式SNSを通じて、MEOVVがカバーしたBrown Eyed Girlsの『Abracadabra』のダンスプラクティス映像を公開した。

映像では、メンバーが統一感あるブラックのスポーティーな衣装で登場。音楽が始まると、本番ステージさながらの隙のないパフォーマンスと表情演技を披露し、5人それぞれの強烈な個性が視線を奪った。

（写真＝THEBLACKLABEL）MEOVV

MEOVVは今月1日から3日にかけてアメリカ・ロサンゼルスで開催された「KCON LA 2025」のステージに立ち、1st EP『MY EYES OPEN VVIDE』のダブルタイトル曲『HANDS UP』と『DROP TOP』を披露。さらに、K-POP第2世代を代表するガールズグループBrown Eyed Girlsのメガヒット曲『Abracadabra』をMEOVVらしいカラーでカバーし、話題を集めた。

公開されたダンスプラクティス動画は、そのステージを彷彿とさせる迫力とエネルギーに満ちており、ファンから大きな反響を呼んでいる。

なお、7月29日に初の日本デジタルシングル『ME ME ME』をリリースしたMEOVVは、今後も活発な活動を展開していく予定だ。

（記事提供＝OSEN）