アニソン界の歌姫3人によるスペシャルライブが開催　米倉千尋、angela、Machicoが大阪堺に集結

9月14日(日)、大阪堺市フェニーチェ堺大ホールで堺イーストフェス『アニソンテンペスト2 −歌姫旋風(テンペスト)堺 襲来！−』が行われる。大好評だった第1回イベントをさらにパワーアップして、米倉千尋、angela、Machicoという豪華なメンバーが集結する。

米倉千尋は、言わずと知れたガンダムソングの象徴的存在の1人であり日本を代表するアニソンシンガー。angelaは、日本のみならず海外ツアーも行い国内外に多くのファンを持つ、日本を代表するアニソンユニット。Machicoは、声優として人気を博すだけでなく、プリキュアシリーズの主題歌など歌唱力は折り紙付きで、マルチな才能を発揮している。

総合プロデューサー兼司会を務める高橋秀幸氏は、「まずスケジュール確保も難しいこの人気アニソンシンガー3人をこの日に、しかも大阪の街イベントにお呼びできたという事が奇跡に近い事です！」と豪華なキャスティングが実現できたことに驚きを語り、「米倉さん、angelaさん、Machicoさん、3人の代表曲はもちろん歌って頂きます！ 僕が目の前で聴きたいので(笑) この日は会場のファンの皆さんの1人であり代表。そしてファン目線での夢のコラボも実現させようと思っています。どこのCDにも入ってない、どこの番組でもやった事のない、この日のアニソンテンペスト2でしか聴けないコラボをお届けします。完全に1アニソンファンとしての私利私欲！ それが来てくれるお客さんへのプレゼントになると思っていますので！」とライブの内容に触れた。

今回総合プロデューサーという立場の高橋氏は、スーパー戦隊シリーズの主題歌や多くのアニソンを歌ってきた、当日の出番について問われると「“総合プロデューサー兼司会”ですからね。しかも“歌姫”の祭典ですよ！ でも私の関わらせて頂いたスーパー戦隊シリーズが今年で50周年のお祝いの年ですし・・・。皆さんの期待の声が届いたら歌姫のフリをして歌うかも知れません。というか歌わなアカンでしょう！(笑)」と当日の登場を匂わせていた。

『アニソンテンペスト２-歌姫旋風(テンペスト)堺襲来！-』

日時：9月14日(日)17時開場 18時開演

会場：フェニーチェ堺大ホール

出演：米倉千尋 angela Machico

司会・プロデュース：高橋秀幸

チケット：チケットぴあ 前売り4500円 当日5000円