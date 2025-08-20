¿ûÌîÈþÊæ¡Ö¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡ª¡×¶«¤Ó¶ÄÅ·¡¡48ºÐÃÂÀ¸Æü¹µ¤¨Â£¤é¤ì¤¿À¸¼ó¥±¡¼¥¤«¤éÆÍÁ³½÷À¤¬Èô¤Ó½Ð¤·
¿ûÌîÈþÊæ¤¬20Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥ê¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢ÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ê31¡Ë¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¼ç±é±Ç²è¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡ÊÇòÀÐ¹¸»Î´ÆÆÄ¡ËÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢22Æü¤Ë48ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢À¸¼ó¤¬¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤¿µðÂç¤Ê¡È¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼À¸¼ó¥±¡¼¥¡É¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆÍÁ³¡¢½÷À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤È¡¢¿ûÌî¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¾®¿ùÎµ°ì¡Ê52¡Ë¤Ð¤ê¤Ë¡Ö´é¡¢¸þ¤³¤¦¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¥¥Ò¡¼¥Ï¡¼¡ª¡ª¡×¤È¶«¤Ó¡¢¶ÄÅ·¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥È¡¼¥¯¤ÎÃæ¤ÇSNS¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö1ÈÖ¡¢ÉÝ¤¤¤â¤Î¤Ï¡©¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤Ë¡¢¿ûÌî¤Ï¡ÖÍ©Îî¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡¢¤½¤Î¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡ÖÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÈÖ¡¢ÉÝ¤¤¤Î¤ÏÍ©Îî¤È¿Í´Ö¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÀ¸åÆü¡¢ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃÂÀ¸Æü¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ï¡¢È¯¹ÔÉô¿ô70ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÇØ¶Ú»á¤Î¾®Àâ¤Î¼Â¼Ì²½ºîÉÊ¡£ÀÖÁ¿¤¬¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥«¥ë¥È»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤òÃµ¤¹Æ±Î½ÊÔ½¸¼Ô¤Î¾®ÂôÍªÀ¸¡¢¿ûÌî¤Ï¥ª¥«¥ë¥È»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦À¥ÌîÀé¹É¤ò±é¤¸¤¿¡£8Æü¤«¤éÁ´¹ñ343´Û¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢11Æü¤Þ¤Ç¤Î½é½µ4Æü´Ö¤Ç¶½¼ý4²¯4000Ëü±ß¡¢31Ëü8000¿Í¤òÆ°°÷¡£º£Ç¯¸ø³«¤Î¥Û¥é¡¼±Ç²è¤Î3Æü´Ö¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°À®ÀÓ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ°°÷¡¦¶½¹Ô¼ýÆþ¤È¤â¤Ë¡Ö»ö¸ÎÊª·ï¥¾¥¯¡¡¶²¤¤´Ö¼è¤ê¡×¡Ö¥É¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ1°Ì¤òµÏ¿¤·25Ç¯NO.1¥Û¥é¡¼±Ç²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°Æü19Æü»þÅÀ¤Ç¶½¼ý10²¯±ß¡¢Æ°°÷75Ëü¿ÍÆÍÇË¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¡¢¿ûÌî¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¿ûÌî¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÉÝ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÄ«5»þ15Ê¬¤³¤í¡¢¥¢¥µ¥¬¥ª¤Ë¿å¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¥Ó¥Ó¥Ó¥Ó¤È¡ª¡¡¥»¥ß¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«È¿¢¤¨¤ÎÅÚ¤Î¾å¤Ç±©¤òµÙ¤á¤Æ¡ÄÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡²¿¤Ç¡¢¤¦¤Á¤ÎÈ¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¢¡¡Ö¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡¡¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ª¥«¥ë¥È»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤¬¾ÃÂ©¤òÀä¤ÄÄ¾Á°¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÍÄ½÷¼ºí©¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î½¸ÃÄ¥Ò¥¹¥Æ¥ê¡¼»ö·ï¡¢ÅÔ»ÔÅÁÀâ¡¢¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤ÎÆ°²èÇÛ¿®ÁûÆ°¤Ê¤É¡¢²áµî¤ÎÌ¤²ò·è»ö·ï¤ä²ø¸½¾Ý¤Î¿ô¡¹¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤Ê¤¼¾ÃÂ©¤òÀä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡º£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡Æ±Î½¤ÎÊÔ½¸Éô°÷¡¦¾®ÂôÍªÀ¸¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤Ï¡¢¥ª¥«¥ë¥È»¨»ï¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦À¥ÌîÀé¹É¡Ê¿ûÌîÈþÊæ¡Ë¤È¤È¤â¤Ë¹ÔÊý¤òÁÜ¤¹¤¦¤Á¤Ë¡¢¶²¤ë¤Ù¤»ö¼Â¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¯¡£¤½¤ì¤é¤ÎÆæ¤Ï¡¢¡È¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¡É¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£