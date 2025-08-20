À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤¬ÌÀ¤«¤¹ÀÐÇË¼óÁê¤Î²ÆµÙ¤ß¡ÖÀï¸å80Ç¯ÃÌÏÃºî¤ê¤Ë¡×£±¿Í¤ÇÊÙ¶¯¡Ö¸É¹â¤Î¿Í¡×
¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÀ¯¼£Éôµ¼Ô¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬20ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ50Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¿Ø°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ¸Ë¾¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï19Æü¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÁíºÛÇ¤´üÅÓÃæ¤ÇÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤«¤ÎÀ§Èó¤ÎÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÅÞÁíºÛÁª´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î½é²ñ¹ç¤Ç½àÈ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ñÌÌ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÄ»³»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¼¤á¤ë¤Ù¤¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬¹â¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÅÞÆâ¿¿¤ÃÆó¤Ä¡×¤È»ØÅ¦¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¡¢Â¾ÅÞ¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤ò°®¤ë¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Îµî½¢¤¬¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
ÀÄ»³»á¤Ï¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ë²ÆµÙ¤ß¤Î²á¤´¤·Êý¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯²Ë¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ßÁ°¤Ë¹ñ²ñ¿Þ½ñ´Û¤ÇËÜ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÃÌÏÃ¡¢ÃÌÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤Ê¤Î¤«¸«²ò¤Ê¤Î¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¡¢¤³¤ì¤òÉ¬»à¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»ñÎÁ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢ÃÌÏÃºî¤ê¤Ë¤¤¤½¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¤ä¥¤¥ó¥É¤Î¥â¥Ç¥£¼óÁêÍèÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿Í½½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ê¤ë¤ß¤«¤é¡Ö°ì½ï¤ËÊÙ¶¯¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¸É¹â¤Î¿Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£¸å¡¢¹ñÏ¢Áí²ñ¤äAPEC¼óÇ¾²ñµÄ¡¢G20¼óÇ¾²ñµÄ¤È³°¸òÆüÄø¤¬¤á¤¸¤í²¡¤·¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö³°¸òÆüÄø¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¼¤á¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯ÃÌÏÃ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¹ßÉúÊ¸½ñ¤ËÄ´°õ¤·¤¿9·î2Æü¤È½Ð¤¹¤¤¤¦°Æ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë½Ð¤¹¤È¤Ê¤ë¤È¡¢8·î15Æü¤«¤é9·î2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥½Ï¢¤¬ËÌÊýÎÎÅÚ¤Ë¿¯¹¶¤·¤¿¤Î¤ò¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Ç§¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÀïÁè¤¬¤¤¤Ä½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢9·î2Æü¤Ï½Ð¤µ¤Ê¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¼¤á¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢¿¹»³¤µ¤ó¤¬°ú¤¯¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤â¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢ºÇÂç¤Î´íµ¡¡£Âà¿Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£Íè½µ·ëÏÀ¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£