CÂçºå¡¢U¡Ý18½êÂ°GK¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¤ÎÍèµ¨²ÃÆþÆâÄê¤òÈ¯É½¡Ö±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ï20Æü¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿·²ÃÆþÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåU¡Ý18¤Ë½êÂ°¤¹¤ëGK¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¤Î²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡2007Ç¯8·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß17ºÐ¤Î¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¤Ï¡¢¿ÈÄ¹195¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤ÎGK¤Ç¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¤ÏU¡Ý15¤«¤é½êÂ°¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±U¡Ý18¤ËºßÀÒ¡£¤Ê¤ª¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¤ÊÁª¼ê¡Ê2¼ï¡Ë¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Íèµ¨²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤¿¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¤ÏCÂçºå¤Î¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËU¡Ý18¤«¤é¾º³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¤Ç¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤ÎËÍ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á°¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼Ì¤·Ð¸³¤ÎËÍ¤ò¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËÆ³¤¡¢°ì¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤ÊËÍ¤Ë¤¢¤é¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢º£¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ï¥Ê¥µ¥«¥¯¥é¥Ö¤Î³§ÍÍ¤ä²ÈÂ²¤Ë¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡2007Ç¯8·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß17ºÐ¤Î¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¤Ï¡¢¿ÈÄ¹195¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤ÎGK¤Ç¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Ë¤ÏU¡Ý15¤«¤é½êÂ°¤·¡¢¸½ºß¤ÏÆ±U¡Ý18¤ËºßÀÒ¡£¤Ê¤ª¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏJ¥ê¡¼¥°¸ø¼°Àï¤Ë½Ð¾ì²ÄÇ½¤ÊÁª¼ê¡Ê2¼ï¡Ë¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËU¡Ý18¤«¤é¾º³Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥¤¥·¥Ü¥¦·ý¤Ç¤¹¡£Ì¤·Ð¸³¤ÎËÍ¤Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Á°¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥³¡¼¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¡¹¡¢¥¡¼¥Ñ¡¼Ì¤·Ð¸³¤ÎËÍ¤ò¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ËÆ³¤¡¢°ì¤«¤é°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´ÆÆÄ¤ä¥³¡¼¥Á¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤ÊËÍ¤Ë¤¢¤é¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢º£¤Þ¤Ç¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Ï¥Ê¥µ¥«¥¯¥é¥Ö¤Î³§ÍÍ¤ä²ÈÂ²¤Ë¡¢1Æü¤Ç¤âÁá¤¯³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Á´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×