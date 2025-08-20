「NEWS」の小山慶一郎（41）が20日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に実姉で料理研究家でタレントのみきママこと藤原美樹（45）とともにゲストとして生出演。両親に離婚を勧めた過去を明かす場面があった。

姉弟で「ぽいぽい」トークのゲストとして出演した2人。「たくさんピンチを乗り越えてきたっぽい」のイメージに、2人そろって〇を挙げた。

小山は「うち実家がラーメン店を営んでまして。なので母が働いてたんで、結構姉と過ごす日々が多かったんで、大変な幼少期は過ごしてきて。2人でいる時間が長かった」。みきママも「朝まで営業してるので、親がおうちに居なかったんですよ、ずっと」と話した。

過去にあった“姉弟のピンチ”として「小５ 両親の離婚を勧める」と紹介されると、小山は「そうなんですよ。本当に両親の喧嘩がひどかったんです」と回顧。みきママも「お父さん暴れん坊だった。おうちがお皿が割れていたり」と苦笑。

小山は「気をつけてしゃべってね」と姉に注意しつつ「僕が小学校5年生の時に、ちょっと僕が見かねまして、母もつらそうだったので、小学校5年生ですから、10、11歳。“もういいんじゃない”って。僕らに気を遣っている感じも見えちゃってたんで、“いいんじゃない”っていうことを勧めたら、ただそれがたぶん母にとってはありがたい言葉だったのか、そこで離婚したと。母がどうにか2人を守ろうとしてる姿が見えたので。“もういいんじゃない”って」と経緯を明かした。

MCの「ハライチ」岩井勇気が「それは2人でも話したの？」と聞くと、小山は「ここは一緒に話してないですけど、空気としては“もういいよね”って思ってた」。みきママも「お家がジャングルみたいになっちゃうくらい荒れてたので、“もう離婚してもいいんじゃない”と思って。植木とかいつも転がってたり」と明かした。