「日本一巨大なショッピングモール」に高速道路ができる!? 土休日の「大渋滞」解消へ前進！ 開通すれば春日部まで「信号ゼロ」に！ 「東埼玉道路」工事の進捗は

外環から春日部まで信号ゼロに！

埼玉県越谷市の「越谷レイクタウン」は日本で最も大きなショッピングモールで、土休日や連休時などは、多くの来場者でにぎわいます。

そんな越谷レイクタウンを縦断する形で、現在新しい高速道路「東埼玉道路」が建設中です。

【画像】超便利!?これが最新の「東埼玉道路」ルートと工事状況です！（30枚以上）

東埼玉道路はどのような道になるのでしょうか。

越谷レイクタウン周辺まで開通している「東埼玉道路」（画像：国土交通省）

東埼玉道路は、埼玉県八潮市（外環道）を起点に、埼玉県春日部市（国道16号）までの延長約17.6kmの道路です。

開通すれば東北自動車道や常磐自動車道などの高速道路を補完し、国道4号の交通渋滞の緩和、東埼玉道路沿線の開発事業の支援、災害時の代替路確保などの効果が期待されています。

東埼玉道路は、自動車専用部と一般部（国道4号バイパス）が併設する構造となっており、一般道部分は八潮の起点から9.5km区間が開通済みです。

東埼玉道路は、まず一般車が無料で利用できる側道部（2車線）が整備され、その後に高架式の専用部（4車線・有料）が順次建設されるという段階的な計画で進められています。

将来的にこの有料部がすべて完成すれば、外環道から春日部市の国道16号まで、信号で一度も止まらず走行できるルートが実現する見込みです。

またこの区間の途中には越谷レイクタウンがあり、土休日や連休には多くのクルマが押し寄せ、大渋滞を引き起こしています。

有料道路部分が開通すれば、同施設の北側に有料道路のインターが設置される予定で、これが完成すれば同施設への渋滞も緩和される見込みです。

さらに、都心部から首都高速を使えば、同施設まで「ほぼ高速道路」のみで移動することが可能になります。

東埼玉道路は現在無料の一般道区間の整備が進み、2025年6月1日には吉川市川藤〜松伏町田島までの3.8kmが開通。

一般道区間はすでに開業していた5.7kmに加え、起点から9.5kmが開業したことになります。

現在、松伏町田島から先の区間は春日部市水角までの約4.9kmについて整備を実施している状況です。

なお、高架部となる有料専用部については現時点で工事には着手されておらず、今回開通した松伏町までの区間が事業化済みの範囲となっています。

東埼玉道路の延伸により、長年交通不便に悩まされてきた松伏町や周辺地域の利便性は大きく向上しました。

将来的に有料の高架部が完成すれば、外環から国道16号まで信号なしで直結する快適なルートが誕生します。

地域の暮らしと物流を支える基盤として、今後の整備進展にも注目が集まります。