ムーミン作者、トーベ・ヤンソンの歴史や人生を紐解く『ムーミンとトーベ・ヤンソン』刊行

『ムーミンとトーベ・ヤンソン 自由を愛した芸術家、その仕事と人生』が8月20日（水）から河出書房より発売された。

【画像】トーベ・ヤンソンの人生と歴史を紐解いた 『ムーミンとトーベ・ヤンソン』が発売

画家、イラストレーター、小説家、舞台デザイナー、壁画家……実に多岐にわたる分野で、輝かしく才能を開花させたトーベ・ヤンソン。その人生は、波乱に富んだものだった。フィンランドのスウェーデン語少数話者として、女性蔑視が残る美術界に身を置いて、複数のマイノリティを抱えて20世紀を生きた。生計を立てることと芸術との両立に悩み、どのように生きるべきか、手探りながらも自分の道をひるむことなく進んだトーベの姿は今なお大きなインパクトを与え、「ムーミン」シリーズに登場するスナフキンやミィの言葉は、私たちが人生をより深く理解する手助けになっていると言える。

イギリスのコミック・キュレーターの手による本書『ムーミンとトーベ・ヤンソン』では、一連のムーミン作品はもちろん、自画像、政治的風刺画から抽象画、戦時下の生活を描いた油絵まで、ゆたかな創作物とともに彼女の人生が丁寧に解説されている。「トーベとムーミン展～とっておきのものを探しに～」も全国で開催中だ。

■著者情報ポール・グラヴェットコミックス批評家、作家。著書に『Comics Art』『Mangasia』『Posy Simmonds』他多数。キュレーターとしても活躍し、トーベ・ヤンソン、チャールズ・シュルツ等の展覧会に携わる。

