aespa・カリナ『ハーパーズ バザー』日本版表紙に登場　新しいスタイルを体現

aespaのカリナが表紙に登場した『ハーパーズ バザー』10月号が8月20日（水）にハースト婦人画報社にて発売された。

『ハーパーズ バザー』は、グローバルプロジェクト“ICONS特集”を世界21のエディションで発表。日本版のカバーには、K-POP第4世代を代表するaespaのリーダー、カリナが登場した。今年、アメリカで開催された「ビルボード・ウィメン・イン・ミュージック2025」では、aespaがグループ・オブ・ザ・イヤーを受賞。グローバルにその存在感を放ち、今まさに時代のアイコンとして注目を集めている。

彼女は私たちと遠く離れた存在ではなく、創造や表現、リーダーシップにおいて、従来の（そしてときに時代遅れな）価値観に縛られない、新しいスタイルを体現している。その歩みは型にとらわれず、革新性と繊細さ、好奇心とカリスマ性をあわせ持つもの。完璧に磨き上げられた表面ではなく、葛藤や不完全さ、そして大胆な冒険心を私たちに見せてくれる。自らの本質をリアルタイムで模索し、本当の姿を見せることで、私たちもまた、自分という存在を受け入れられたように感じることができるはず。彼女のありのままの姿が、“ICONS”という概念を、この瞬間にも塗り替えていくだろう。

その他企画では、新時代のフェミニニティについてのモードな考察や、2025-26年秋冬オートクチュール速報、性差から見直すヘルスケア ジェンダード・イノベーションを徹底解説などが掲載される。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）