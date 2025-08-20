新人ボーイズグループ idnttが、デビュー後初となる日本公演『idntt Debut Showcase in Japan「unevermet ～ find your idntt ～」』を9月14日に開催する。

8月11日に1stミニアルバム『unevermet』をリリースしたばかりのidntt。日本初となる本公演は、9月14日にZepp Divercityにて行われる。ライブではデビューアルバム収録のトリプルタイトル曲をはじめ、この日だけの特別ステージも披露予定。また、MCに古家正亨を迎え、7人の個性や魅力を堪能できるトークコーナーも行われる。

さらに、VIPチケットも販売が決定。前方席確約のほか、終演後のミニトーク会への参加や、メンバーから直接限定オブジェクト7種が手渡されるお渡し会などの特典が付属する。

チケットの先行受付は現在ローソンチケットにて受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）