¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÀ¾¿·°æ¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤Ï1Å¹ÊÞ¤·¤«Ç§¤á¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢Åìµþ¤ÎÀ¾¿·°æÂç»Õ¶á¤¯¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Å¹¼ç¤ò¶¼¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤ÎÃË¤é3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö²¶¤¿¤Á¤Ï1Å¹ÊÞ¤·¤«Ç§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×À¾¿·°æÂç»Õ¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤ÎÅ¹¼ç¤ò¶¼Ç÷¤« Ë½ÎÏÃÄ´´Éô¤é3¿Í¤òÂáÊá ·Ù»ëÄ£

¶ËÅì²ñ·ÏË½ÎÏÃÄÂåÉ½¤ÎÉþÉô½ãÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê47¡Ë¤é3¿Í¤Ï¡¢º£Ç¯1·î2Æü¡¢Åìµþ¡¦Â­Î©¶è¤Ë¤¢¤ëÀ¾¿·°æÂç»Õ¶á¤¯¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡¢¥­¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹¼ç¤ÎÃËÀ­¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¶¤¿¤Á¤ÏÀ¾¿·°æ¤Ç¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥é¤Ï1Å¹ÊÞ¤·¤«Ç§¤á¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¡Ö¤¢¤¹¤â¤³¤³¤Ç¾¦Çä¤ò¤·¤Æ¤¿¤éÅ¹¤ò¤Ö¤Á²õ¤¹¤«¤é¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¶¼¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢3¿Í¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤±¤ÉÃí°Õ¤ò¤·¤¿¤À¤±¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ö·ïÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¥¹¥Æ¥éÅ¹¤¬¾Ã²Ð´ï¤òÊ®¼Í¤µ¤ì¤ëÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤¬3¿Í¤È¤Î´ØÏ¢¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£