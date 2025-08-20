【才能】「ママと僕がぎゅー」子どもが書いた尊すぎる絵に9万いいね「才能を感じる」「グッズにするべき」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、まろやか(@o7_k8)さんの投稿です。
「ままと僕がぎゅーしてる絵だよ」、この言葉だけで母のハートは完全にノックアウトですね！「ぎゅー」の力強さが伝わってくる、とっても心温まる絵です。そして、にっこり笑顔のママと僕。世界に一つだけのTシャツとして着れば、自慢できること間違いなし、ですね。
息子からの絵のプレゼントが宝物に
ある日、まろやかさんは、息子くんから手渡された一枚の絵を見ます。そこに描かれていたのは、とてもかわいく心あたたまる絵でした。投稿はこちらです。
Ⓒo7_k8
ままと僕がぎゅーしてる絵だよとのこと
かわいい、Tシャツにしたい
「ままと僕がぎゅーしてる絵だよ」、この言葉だけで母のハートは完全にノックアウトですね！「ぎゅー」の力強さが伝わってくる、とっても心温まる絵です。そして、にっこり笑顔のママと僕。世界に一つだけのTシャツとして着れば、自慢できること間違いなし、ですね。
この投稿には「デザイナーの才能を感じる」「かわいすぎる！Tシャツどころかグッズにするべき！！」といったリプライがついていました。息子さんのかわいい絵に、みんながノックアウトされた投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）