TICAD（ティカッド）＝アフリカ開発会議が20日、横浜で開幕しました。石破首相は、インド洋からアフリカを1つの経済圏と捉える新たな構想を打ち出しました。

石破首相は今回のTICADを通して、世界の「成長センター」として注目されるアフリカとの連携を強化したい考えです。

石破首相

「本日、TICAD9に合わせまして『インド洋・アフリカ経済圏イニシアティブ』を提唱したいと、このように考えております」「アフリカの発展に必ず大きく貢献する」「この実現に向けて日本は地域の皆さん方と共に取り組みます」

TICADは49か国の参加のもと、20日から3日間開催されます。

石破首相は開会式で、インド洋からアフリカにかけてを1つの経済圏と捉える新たな構想を発表しました。

――アフリカと関係強化する狙いはどこにあるのでしょうか？

念頭にあるのは中国の存在です。中国がアフリカで影響力を増すなか、日本政府としては、成長著しいアフリカ市場に日本企業が進出する後押しをしたい考えです。

石破首相も30を超える首脳らとトップ会談を行い、関係強化を図ります。

――石破首相に対しては、自民党内から退陣を求める声が多いようですが、TICADへの影響はあるのでしょうか？

ある政府関係者は、「日本の存在感を高める重要な会議だ」と話しています。TICADに加え、インドや韓国の首脳の来日など今後も外交日程が続きます。石破首相としては、外交を実績にすることで続投への理解を広げたい狙いもあります。