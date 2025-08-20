セの阪神独走に対し、パは「2強」の争いだ。巨大戦力のソフトバンクに、新庄剛志監督（53）率いる日本ハムが立ち向かう。奇想天外に見える“新庄采配”だが、詳しく見ていくと綿密な計算があるというのだ。

【表】個性的すぎる新庄流「投手起用」データ

16年ぶりとなる前半戦単独首位ターン後、ソフトバンクと熾烈な首位争いを繰り広げる日本ハム。両軍の陣容は対照的だ。

12球団1位の総年俸78.7億円のソフトバンクに対し、日本ハムは同36.7億円と半額以下。限られた戦力のチームを優勝争いへと押し上げるのが“新庄マジック”だ。

「独特な選手起用と采配で勝ちをさらっている。8月5日の西武戦では1死二、三塁の場面で、本塁打リーグ2位の主軸・万波中正（25）にスクイズのサイン。三塁側に転がすと、サードが一塁に送球する間に二塁走者も一気にホームを陥れ、“ツーランスクイズ”を決めました」（担当記者）

試合後には自身のSNSに「計算が当たりました!!」と投稿した新庄監督。まさに常識外れというイメージが強い。

“完投主義”の戦略的な狙い

その象徴が、日本球界の「先発は中6日、100球まで」という常識を覆す“完投主義”だ。プロ野球を各種データから分析した『データ・ボール』（新潮新書）の著書があるジャーナリスト・広尾晃氏が指摘する。

「日本ハムの完投数21（8月12日時点、以下同）は断トツの数字。ソフトバンクは5で、他の5球団すべて合わせても17にしかなりません」

“投手酷使”にも聞こえるが全く違っていて、戦略的な狙いがあるという。

「個別の投手の数字を見ると伊藤大海（27）は投球回数、球数ともリーグ1位だが、あとは北山亘基（26）がトップ10に絡むくらいで、加藤貴之（33）、山崎福也（32）、達孝太（21）らの投球回数は必ずしも多くない。エースの伊藤が唯一“中6日”でフル回転し、それ以外の先発は8〜10日と登板間隔を空けているから。伊藤以外は固定せず7〜8人で回して、無理なく完投させる。結果、救援陣の負担が軽くなって好循環を生んでいる」

その時々で完投できそうな投手を見定める起用法だが、それがうまくいっているのはデータからも分かるという。

「投手がいかに効率よく投げられているかを示す『P／IP』という指標があります。1イニングあたりの球数を示すもので、15以下の投手は優秀と評価される。別掲図の通り、日本ハムで先発完投している投手7人はほぼ全員がこの水準を満たしている」（広尾氏）

効率的な投球のできる投手を選べれば、完投にも結びつきやすい。パ3球団で投手コーチを務めた杉本正氏は「新庄監督は野球を知っている」と評す。

「完投重視は、裏を返せばリリーフ陣に不安があるということでしょう。ソフトバンクに完投が少ないのは後ろに控える投手が盤石だから。新庄監督は救援の不安を補う狙いで、先発に長いイニングを投げさせるのに何が必要か考えている。メジャーの経験から、リリーフばかり投げさせるブルペンデーも作る。表向きは奇抜でも、実際は勉強を重ねた末の野球ではないか。試合当日にコンディションがいい選手のデータを担当コーチなどから上げさせ、細かく起用を考える。そのあたりの才能もずば抜けているのだと思う」

野手も規定打席に到達しているのは清宮幸太郎（26）、レイエス（30）、万波の3人のみ。

「主軸3人以外は好調でも3連戦は1試合休ませ、野村佑希（25）、郡司裕也（27）、石井一成（31）、五十幡亮汰（26）らを代わる代わる使う。前半戦はファーム暮らしの水谷瞬（24）が好調になり、レギュラー争いに加わるなど、調子がいいと見た二軍から上げたばかりの選手を起用しては、結果が出ている」（広尾氏）

就任2年目の2023年は故障者続出で最下位だったが、「その経験に学び、休ませながらの起用で今季は長期離脱者ゼロ」（前出・担当記者）なのだ。

野村流「弱者の兵法」も

実は名将・野村克也氏に重なるとの声もある。野村氏はデータを駆使するID野球の一方、阪神監督時代には「新庄は宇宙人」と称しつつも、投手との“二刀流”に挑戦させるなどして発奮させた。新庄監督もそうした人心掌握術に長けている。

「開幕ローテ入りして結果を出した北山はシーズン中に異例の背番号変更を敢行。『57』から看板選手がつける『15』に変更すると、次の登板では8回無失点。野手陣にも論功行賞で日替わり打線を組み、“初球のストライクをヒットしたら次にスタメンで使う”と公言。ファーストスイングの意識が高まった。じっくり待つタイプの清宮が初球を打つようになってレギュラーに定着するなど、選手を次々と覚醒させている」（前出・担当記者）

日本ハムOBで、阪神コーチとして駆け出し時代の新庄監督を指導した柏原純一氏はこう言う。

「野手は調子のいい者をうまく組み合わせ、連戦では休ませる。個性を生かし、選手も意気に感じて戦っているでしょう。これはノムさんの影響が大きいと思う。奇想天外に見えてデータの裏打ちがあるし、戦力が揃っていないチームで勝つためには、ノムさんが実践してきた“弱きを知り、弱者として歩む”という弱者の兵法を手本にすることが、成功への最短距離とわかっているのでは」

かつてID野球でヤクルトを率い、巨大戦力の巨人を倒した師のような結果を今季の日本ハムにもたらせるか。

※週刊ポスト2025年8月29日・9月5日号