米沢市に住む60代の男性が出会い系アプリで知り合った相手からLINEメッセージを通したやりとりで現金約380万円の被害にあったことがわかりました。



警察によりますと、米沢市の60代の男性は8月3日、スマートフォンで出会い系アプリを利用中に知り合った相手から「Ｈクラブの受付係」というLINEアカウントが送られてきたので登録しました。

その後、このアカウントから複数の女性の写真が送られてきたので選んだところ、「初回利用時に5000円で会員登録を完了し、3段階の認証を通じて会員カードを取得する必要があります」「3段階の認証が完了すると認証費用が返金されます」などとメッセージがきました。

このため、男性は「Ｈクラブ」という異性を紹介するサイトにアクセスし、会員登録手続きや男性名義の口座番号を入力し、電子マネー5000円を支払いました。

その後、「受付係」から紹介されたというLINEアカウントから2段階目、3段階目の認証費用として要求され計13万円を支払いました。

ところが、「登録のため、もう20万円が必要です」「返金する銀行口座番号が間違ってます。再設定するため保証金30万円が必要です」などといわれ、計50万円を支払いました。

さらに、別のアカウントから「エラーが発生したため」などとして現金を要求され、6回にわたり計380万円をだまし取られたということです。

男性は交際相手を紹介してもらえず、返金もされなかったため不審に思い警察に相談して被害が判明しました。

警察は「異性を紹介する」などと誘い、会員登録料や保証金などの名目でだまし取る「交際あっせん詐欺」だとして注意を呼びかけています。