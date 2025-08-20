夫の隼人、娘の果歩と暮らす奈未。音大出身のゆうこ先生にピアノを習うようになってから、娘はピアノのレッスンに夢中。義実家にあるグランドピアノが弾けるよう、娘を頻繁に連れ出してくれる夫に奈未は感謝していました。しかしある時から夫が何か隠し事をしている気がして…■車に香水の匂いが…ゆうこ先生は自宅で出張レッスンをしてくれています。おかげで、いつも家事・育児・仕事で忙しい奈未は自分の時間が持てるようになり、夫に感謝していました。

奈未は油がきれていることに気づき、車で急いで買い出しに。すると車に乗り込んだ途端…そしてある週末、夫がまた果歩を連れて義実家へ行くというので…翌週末、夫にも自由な時間をあげたいと思い、奈未は娘を連れて水族館へ。奈未は驚きを隠せませんでした。そんな中、雨が降ってきたため、夫に車で迎えにきてもらったのですが、車に乗るとまたあの匂いがしたのです。そして、その匂いが、ピアノのゆうこ先生の匂いと似ていると感じた奈未は…夫に違和感を感じた奈未。■ベッドにまで同じ匂いが⁉さらにその夜、奈未がベッドに入ろうとすると…明らかに様子がおかしい夫。何かあるのでは…ゆうこ先生を車に乗せたといっていたのが気になった奈未は、ドライブレコーダーに何か映っているかもしれないと思い、調べに行きました。夫が抜いた…？ 翌朝、ドラレコの線を抜いたかどうかを聞いてみると「果歩がいたずらしたんじゃない？」と夫。嘘だ…と奈未は思いました。レッスンが終わると…「迷惑ですよね…」とゆうこ先生に言われ…夫は真っ黒だったのです。義実家に娘を連れていっては、自分だけ抜け出し、ゆうこ先生とデートへ。そして奈未にはメッセージを。自宅に招いていたのも事実…。さて、奈未の復讐やいかに⁉こちらは投稿者のエピソードを元に、2025年6月4日よりウーマンエキサイトで公開された漫画です。漫画に対する読者からのコメントを紹介します。■読者「夫は完全にアウト」まずは不倫夫に対するコメントです。

・一番悪いのは旦那！ その気になるのが悪い。



・旦那の浮かれっぷりが純粋に気持ち悪い。



・自分の親に子ども丸投げして不倫しているんだよ。本当に気持ち悪い。



・子どもを実家に預けて不倫か…最悪だな！ 子どもをダシに使うのが一番腹立つし、絶対に許せない！



・しれっとウソつけるんだな。奥さんがいなければ家に連れ込んでまでも会いたいとは…これは浮気ではなく本気だな！別れましょう！ 信頼できません！



・子どもに嘘つかせて、車だけじゃなく夫婦のベッドも使うなんて、こいつ最低過ぎるわ。



・家の中まで連れ込むなんて完全にアウト。



・家に連れ込むなよ、この旦那ほんとバカじゃないの？ 女も腹立つけど、1番旦那にイラつく。



・若い女に言い寄られて、鼻の下伸ばして見苦しい。疑ってもいないだろう？って、奥さんを馬鹿にしすぎ。



・自分の妻が「真面目すぎる」性格だと分かっていて不倫するのか⁉ ましてや我が子のピアノ先生と…地獄を見るのは分かり切った事。不倫なんて想像もしていない自分の妻に計り知れないダメージと深い傷を負わせる事がよく出来るな。欲望に負けた人間って恐ろしいことするよね。



・秘密の恋が始まった、じゃねーよ。汚い関係が始まった、の間違いだ。

また、不倫相手のゆうこ先生に対するコメントも。

・いろーんな生徒のパパと不倫してそう。6股7股みたいな。



・先生が生徒の親に手を出したとなると、他の保護者ももうこの教室は通わせたくなくなるし、入塾もしたくなるな。それで経営悪化となるのが容易に想像できるが、生徒の親と不倫するくらいなんだから、そんな考え思い浮かばないんだろうけど。



・それにしても不倫相手のピアノの先生、どういうつもりなんだろう。若くて美人で多分実家も太いんだろうに（音大だし）ピアノ教えてる生徒の父親がちょっとカッコいい程度のことで安易に不倫するなんて、メリット皆無のリスクしかない気がする。旦那、顔は悪くないんだろうけどめちゃエリートとかそういう訳でもなさそうだし一体何が目的なんだ？ ただ既婚者を落とすのがスリルあって楽しいとかその程度のお嬢様のお遊びだったりして。



・これ、ゆうこ先生側はスリルを楽しんでるだけだと思うわ。慰謝料請求されても金持ち実家にたっぷりお小遣い貰ってたりでケロっとしてそう。それで、家庭壊して全てを失ってもうお前しかいないと縋ってきた男に一瞬で冷めてあっさり捨てる所までが様式美。



・略奪大好きなクラッシャー女なのかなあ。「他人の旦那」が好きなだけで、ガチ恋されると急に冷めるような。



・既婚者に手作り弁当ってそれだけでキモイ。奥様は、二人に証拠突き付けて世間に（主にピアノ教室の親御さんとかに）知らしめて、慰謝料取れるだけ取ってとっとと離婚しなよ。



・ほぼ初対面の生徒の父親に弁当持参って下心ありまくりのやつやん。この先生、たぶん他でもこういうことやらかしてるよね。既婚者を落とせる自分イケてる女って勘違いしてるタイプか。



・この先生って本当に旦那に恋してるというより、手を出して楽しんでるか条件が良さそうな保護者を探してアプローチしてるんじゃないかと思ってしまう…。

そして、娘がかわいそうというコメントも目立ちました。

・不倫でそっちにしか気が行ってなくて。娘が寂しい思いをしているも全く気付いていないんだろうな。脳内お花畑で浮かれてるんだろうね。不倫であり。まさに浮ついた気持ちの浮気。最悪だよ。しかも相手が娘も関わりのある人だなんて。これ、どうすんの？ 娘はまたピアノを教えてくれる人を探さないといけない？ その理由をもしも後から知った場合…娘は深く傷つく事になE1748565375231るんだよ。まあ、そこまで考えてもないだろうね。考えられる人なら、そもそも不倫も浮気もしないし。



・この手の話は本当に子どもが可哀想。子どもをダシに自分の隠れ蓑にするのは卑怯だし、そんな人に子どもの習い事を教えてもらってたとか後悔でしかない！ このクズ旦那と不倫女はどうなろうと構わないけど、傷つく娘がいるってことが本当に胸が痛い！



・もう不倫確定なのに。娘ちゃんがパパにも裏切られ、ピアノも習えなくなりそうで、一番の被害者だな。



・娘に罪を着せようとしたり、娘に口止めしたり…。どれだけ娘を傷つければ気が済むんだよ。



・こんなピアノの先生普通じゃないね！ 生徒の親を釣ろうってね〜。夫も誘われたらついて行きそうだし〜もう倫理観ゼロ。娘ちゃんかわいそう。

夫もゆうこ先生も許せませんね。奈未がどんな復習をするのか、乞うご期待。(田辺香)