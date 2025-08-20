平野綾、沖縄で美脚全開 “夏休み”ショットに「オフ感すごい」「美しい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/20】声優の平野綾が19日、自身のInstagramを更新。沖縄でのオフショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】平野綾、太もも全開のバカンスショット
平野は「あやの夏休み 沖縄の旅」と沖縄での休暇を報告。「久しぶりにゆっくり本が読めました 海を見ながらは全然気分が違ったなぁ」と海の見えるベランダで美しい脚を披露しながらリラックスする様子を公開した。
また、「独立してから走り続けたこの3年ほど。休むのも仕事だとは分かってはいてもなかなか…。やっとまとまったお休みが作れました」と独立後初めてのまとまった休暇への喜びを綴っている。
この投稿に、ファンからは「オフ感すごい」「美しい」「脚綺麗」「可愛いし素敵」「沖縄羨ましい」「リフレッシュできて良かった」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆平野綾「あやの夏休み」沖縄での休暇報告
