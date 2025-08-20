「今日好き」黒江こはる、変形トップスから美ウエスト＆美デコルテ披露「おしゃれな着こなし」「大人っぽい」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた“こはるん”こと黒江こはるが19日、自身のInstagramを更新。美しいウエストとデコルテを披露し、反響が寄せられている。
【写真】「今日好き」黒江こはる、変形トップスから美ボディ露出
黒江は「今年、かき氷食べすぎている」と報告。ブルーとグレーの裾が逆三角形になったトップスから美しいウエストラインをちら見せし、美しいデコルテも披露した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれな着こなし」「可愛い」「夏らしくて素敵」「大人っぽい」といったコメントが寄せられている。
今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛番組。黒江は「サムイ島編」に参加していた。また、“日本一かわいい女子高生”を決める「女子高生ミスコン2022」の準グランプリを獲得したほか、現在は女優・モデルとして活躍している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆「今日好き」黒江こはる、変形トップスで美ウエストちらり
