【モデルプレス＝2025/08/20】フリーアナウンサーの宇賀なつみが20日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】宇賀なつみアナ、デコルテ輝くオフショル姿

◆宇賀なつみアナ、オフショル姿で美デコルテ披露


宇賀アナは「サラッとした風が抜けていく通り」とつづり、バカンスを満喫していることを報告。「日差しは強いけど、湿度は低い。そんな人間になりたいものですねぇ」とユーモアを交えながらコメントした。写真には、白いオフショルダーのトップスとワイドデニムを合わせた私服姿で、美しいデコルテを披露した姿が写っている。

この投稿に、ファンからは「おしゃれ」「爽やかで素敵」「可愛すぎる」「真似したい」「スタイル抜群」「笑顔に癒やされる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

