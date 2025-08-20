「今日好き」みなつ、美ウエストのぞくベアトップコーデ 韓国旅行ショットに反響「おしゃれ」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/08/20】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演していた久保田海羽（みなつ）が8月19日、自身のInstagramを更新。韓国旅行でのベアトップ姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」出身美女、美ウエスト際立つ韓国旅行コーデ
みなつは「今回はおいしいものたくさん食べるってきめてた」と韓国旅行での充実した時間を報告。「ごはん屋さんだけは行きたいところ全制覇した」と黒いベアトップで美しいウエストラインを披露し、韓国グルメを満喫した様子だった。
この投稿に、ファンからは「美しいウエスト」「スタイル抜群」「韓国旅行楽しそう」「ベアトップ似合ってる」「グルメ旅行羨ましい」といったコメントが寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。みなつは「ニャチャン編」で忠村太陽とカップル成立したが、2024年9月に破局した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みなつ、ベアトップ姿披露
