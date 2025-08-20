菊地亜美、娘2人とのお揃いパジャマショット公開「すっぴん？」「幸せな光景」の声
【モデルプレス＝2025/08/20】タレントの菊地亜美が8月20日、自身のInstagramを更新。2人の娘との愛らしい母子ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】菊地亜美、長女＆次女とお揃いパジャマ姿
菊地は絵文字のみで投稿し、長女と次女との温かい家族の時間を公開。ハート柄のお揃いパジャマを着て、白いベッドで寄り添う母子3人の姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「幸せな光景」「癒しの朝ですね」「お揃いパジャマ可愛い」「微笑ましい家族」「すっぴん？綺麗」といった声が上がっている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】菊地亜美、長女＆次女とお揃いパジャマ姿
◆菊地亜美、娘たちとのお揃いパジャマショットが話題
菊地は絵文字のみで投稿し、長女と次女との温かい家族の時間を公開。ハート柄のお揃いパジャマを着て、白いベッドで寄り添う母子3人の姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「幸せな光景」「癒しの朝ですね」「お揃いパジャマ可愛い」「微笑ましい家族」「すっぴん？綺麗」といった声が上がっている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】