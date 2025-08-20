【YouTubeチャート】Mrs. GREEN APPLE「ライラック」3週連続、通算25回目の首位 新曲「夏の影」3位に初登場
今週（2025/8/8〜25/8/14）のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比4.4％増、TOP100の初登場作は11作（前週9作）となった。
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（494.0万回）が3週連続、通算25回目の1位となった。3位には8月11日に配信リリースされた「夏の影」（384.3万回）が初登場。5ヶ月連続新曲リリースの5曲目となる新曲で、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた楽曲だ。MVには、古めかしい日本家屋で夏を堪能するメンバーの様子や、郷愁を抱かせる田舎の景色に彩られた映像が収められている。
また、同曲のリリースを記念して、8月19日（火）から31日（日）までの13日間、渋谷・MIYASHITA PARKで『Mrs. GREEN APPLE 夏祭りIN MIYASHITA PARK』が開催される。来場者には「MGA夏祭りうちわ」が配布され、「ヨーヨー釣り」や「わなげチャレンジ」といった縁日の屋台や飲食の屋台が登場するなど、どこか懐かしさを覚える、日本の夏の原風景を感じられる夏祭りが体感できる（入場には事前予約＝抽選、あるいは直前予約＝各日先着の電子チケットが必要）。
そのほか、ミセスの作品は8位（前週6位）に「クスシキ」（233.6万回）、16位（前週14位）に「breakfast」（174.3万回）、19位（前週19位）に「ダーリン」（161.7万回）など、前週と同じくTOP10内に3作、TOP100内に7作がランクイン。依然として快進撃が続いている。
3週連続の2位はHANA「Blue Jeans」（446.8万回）。恋心を“Blue Jeans”と“古いスニーカー”に重ねて描いた、切なさと淡い期待が交錯するラブソングで、8日にはリアクション動画、13日にはパフォーマンス映像を公開した影響もあり、視聴回数が伸びたようだ。
HANAの作品も7位（前週5位）にデビュー曲「ROSE」（252.0万回）、24位（前週22位）に「Burning Flower」（138.5万回）など、TOP100内に4作（前週5作）がランクイン。今年1月デビューにもかかわらず、安定した人気ぶりとなっている。
5位にはNumber_i「未確認領域」（299.9万回）が初登場。9月22日にリリースされる2ndフルアルバム『No.II』からの先行配信シングルで、7月11日に楽曲の一部がSNSで解禁され話題となっていた。MVでは、人体を「未確認領域に満ちた宇宙」と捉え、「良いものを取り入れ、良いものを生み出す」というNumber_iのメッセージを表現したという。
6位（前週ランク外）は、今年デビュー40周年を迎える米米CLUBの「浪漫飛行」（252.4万回）。8日に『THE FIRST TAKE』に初登場し、1990年リリースの代表曲である同曲をフルメンバーとなる総勢17人で披露したこともあり、視聴回数が急増した。
同じく、前週ランク外から25位にジャンプアップしたのはOfficial髭男dism「Pretender」（134.5万回）。37位には同グループの約8ヶ月ぶりとなる新曲で、9月19日公開の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌として書き下ろされた「らしさ」（111.4万回）が初登場しており、同グループの作品はTOP100内に5作（前週1作）ランクイン。ちなみに、『ひゃくえむ。』は、テレビアニメ化もされた『チ。 −地球の運動について−』で知られる魚豊さんのマンガが原作の劇場版アニメだ。
※カッコ内は視聴回数
Mrs. GREEN APPLE「ライラック」（494.0万回）が3週連続、通算25回目の1位となった。3位には8月11日に配信リリースされた「夏の影」（384.3万回）が初登場。5ヶ月連続新曲リリースの5曲目となる新曲で、「キリン 午後の紅茶」のCM「夏の影」編のために書き下ろされた楽曲だ。MVには、古めかしい日本家屋で夏を堪能するメンバーの様子や、郷愁を抱かせる田舎の景色に彩られた映像が収められている。
そのほか、ミセスの作品は8位（前週6位）に「クスシキ」（233.6万回）、16位（前週14位）に「breakfast」（174.3万回）、19位（前週19位）に「ダーリン」（161.7万回）など、前週と同じくTOP10内に3作、TOP100内に7作がランクイン。依然として快進撃が続いている。
3週連続の2位はHANA「Blue Jeans」（446.8万回）。恋心を“Blue Jeans”と“古いスニーカー”に重ねて描いた、切なさと淡い期待が交錯するラブソングで、8日にはリアクション動画、13日にはパフォーマンス映像を公開した影響もあり、視聴回数が伸びたようだ。
HANAの作品も7位（前週5位）にデビュー曲「ROSE」（252.0万回）、24位（前週22位）に「Burning Flower」（138.5万回）など、TOP100内に4作（前週5作）がランクイン。今年1月デビューにもかかわらず、安定した人気ぶりとなっている。
5位にはNumber_i「未確認領域」（299.9万回）が初登場。9月22日にリリースされる2ndフルアルバム『No.II』からの先行配信シングルで、7月11日に楽曲の一部がSNSで解禁され話題となっていた。MVでは、人体を「未確認領域に満ちた宇宙」と捉え、「良いものを取り入れ、良いものを生み出す」というNumber_iのメッセージを表現したという。
6位（前週ランク外）は、今年デビュー40周年を迎える米米CLUBの「浪漫飛行」（252.4万回）。8日に『THE FIRST TAKE』に初登場し、1990年リリースの代表曲である同曲をフルメンバーとなる総勢17人で披露したこともあり、視聴回数が急増した。
同じく、前週ランク外から25位にジャンプアップしたのはOfficial髭男dism「Pretender」（134.5万回）。37位には同グループの約8ヶ月ぶりとなる新曲で、9月19日公開の劇場アニメ『ひゃくえむ。』の主題歌として書き下ろされた「らしさ」（111.4万回）が初登場しており、同グループの作品はTOP100内に5作（前週1作）ランクイン。ちなみに、『ひゃくえむ。』は、テレビアニメ化もされた『チ。 −地球の運動について−』で知られる魚豊さんのマンガが原作の劇場版アニメだ。
※カッコ内は視聴回数