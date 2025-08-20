生見愛瑠、人見知り故の悩み告白 “友達の定義”に見取り図驚き「激ムズ」「無理ゲー」
【モデルプレス＝2025/08/20】女優でモデルの生見愛瑠が20日、都内で行われたフレイアクリニック「前払金保証」新CM発表会に、お笑いコンビ・見取り図（盛山晋太郎、リリー）とともに出席。人見知りであることを明かした。
また、脱毛は長期的なケアが必要なことにちなみ、長期に渡り努力していることや、こっそり続けていることを聞かれた生見は「どれだけ（帰りが）遅くても、絶対に湯船に20分浸かるようにしています」と答え、「まったく運動をしないので、汗をかかないので、ちゃんと湯船に浸かるというのは続けています」と告白。運動しないという点に驚きの声が上がると、生見は「根暗で…（笑）。（トレーニングも）しないんです」とコメントした。
【写真】生見愛瑠、美肌際立つ純白ワンピ
◆生見愛瑠、長期に渡り努力していることは？
タイトなワンピース姿で登場した生見は「この衣装は実際にCMでも着用させていただて、真っ白な感じでナチュラルな感じの衣装になっています」と紹介し、8月20日より放映開始される新CMを見た感想を求められると「今までは学校の先生だったり、チアの服で踊ったり、カラフルでポップなCMが多かった印象があるんですけど、今回はナチュラルな感じで伝えたいメッセージをまっすぐ素直に伝えるシンプルなCMになっていて、個人的に大人っぽくて好みなCMでお気に入りです」と声を弾ませた。
◆生見愛瑠、交友関係明かす
続けて、新制度「前払金保証」にちなみ、保証がほしかった瞬間を聞かれると、生見は“ずっと友達でいてくれる保証”と答え「私は本当に人見知りで、友だちだけど1週間とか1か月会わないと友だちじゃなくなっちゃうんですよ。そういう私とでも友だちでいてくれる保証を相手に渡したいです」と打ち明けて驚かせ、生見と何度か共演しているという盛山が「確かにめるるって、たとえばこの収録で結構距離が縮まったなと思っても、次に会ったら本当にリセットされてる（笑）。そのタイプ？」とエピソードを話すと、生見は「そのタイプです（笑）」と認めた。加えて、盛山から「最長でどれくらい空いていい？」と尋ねられた生見は「1週間半ですかね」と答え、見取り図の2人から「激ムズ」「無理ゲーです」と声が飛んだ。
同じ質問に、盛山は“見出し詐欺”と答え「最近、ネットニュースの見出しって酷くないですか？1を10にするならまだしも、0を1000にしてる見出しが多くて、朝『ラヴィット！』に出させてもらってるんですけど、とあるアイドルの方ととあるゲームの対決をすることになったんです。意気込みを聞かれて、自信があったのでボケで『もしこの子に負けたら、吉本辞めます』って言ったんですよ。その日のネットニュースの見出しが“見取り図・盛山、吉本退所を強く希望”だったんですよ。最悪すぎません？こんな書き方ありですか？」と苦言を呈し、それを保証してほしい。（見出しを）消してもらう。見出しを書き換えてもらう保証を。みなさんどうかよろしくお願いします」と報道陣に訴えた。
イベント後の代表質問で、「前払金保証」が医療業界初の制度ということにちなみ、2025年に初挑戦したことや、したいことを聞かれると、生見は「したいことなんですけど1人旅行。私は1人◯◯ができない人なので、1人で旅行に行ってみたいです」と目を輝かせ、盛山から「友だちと行ったらいいじゃないですか」と声をかけられると、「それがいないので（笑）、1人で行くしかないです」と苦笑した。（modelpress編集部）
