野村康太『ViVi』登場　ViVi国宝級イケメンランキングのNEXT部門で注目の“184cmでっかわボーイ”

野村康太が登場した『ViVi』10月号が2025年8月22日（金）に講談社から発売される。

【写真】『ViVi』2025年10月号増刊の表紙を見る

2025年上半期のViVi国宝級イケメンランキングNEXT部門9位にランクインし、11月には写真集の発売も決定している野村康太。今回のコンセプトは「野村康太をひとりじめ」ということで、普段のイメージ通りの野村康太でいくのか、違う一面を見せる野村康太でいくのか、打合せからスタッフチームも本気モード。撮影イメージに合わせて用意された衣装を当日フィッティングしたが、思っていた以上にしっかりとした胸の厚みによって、オーバーサイズ想定のジャケットがジャストサイズに感じたほど。そんながっしりボディにアンニュイな表情も相まって、いつも以上に「漢」な野村が披露されている。

野村自身のアタマのなかを深掘りしたり、読者からの質問に答えるページと、今回はインタビュー内容も盛りだくさん。クールな姿で現場のスタッフたちを唸らせた撮影時と同じ人物か疑いたくなるほど、取材中はちょっぴりお茶目。ここでしか見られない「野村直筆アタマのなか」も注目だ。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）