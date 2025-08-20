松本怜生「こんばんは。猫耳ギャルです」レアなオフショット投稿に「待ってギャルすぎる」「SO CUTEEEEEE」
俳優の松本怜生（25）が19日、自身のインスタグラムを更新。出演中のTBSドラマストリーム『シンデレラ クロゼット』（毎週火曜 深0：58）のオフショットを披露した。
【写真】「こんばんは。猫耳ギャルです」レアなオフショットを投稿した松本怜生
原作は、柳井わかなによる人気漫画で、2019年から「別冊マーガレット」（集英社）で連載された同名作品。オシャレなキャンパスライフに憧れて地方から上京してきた女子大生・春香（尾碕真花）と、自分なりの美を追求する専門学生で女装男子・光（松本）の出会いから始まる。まっすぐで素直な春香と厳しい言葉をかけながらも、「変わりたい」と心から願う春香を支える光がメイクやファッションをきっかけに、憧れの先輩や出会う人たちにも影響を受けながら成長していく新感覚の青春ラブストーリー。
インスタの投稿では、「こんばんは。猫耳ギャルです。本編で見られないレアな光ですのでお納めください」のコメントとともに、2枚の写真をアップした。
この投稿にファンからは「はー、まじ女の子」「待って待って、、、、、、猫耳ギャルの光、、、、可愛すぎるよ」「待ってギャルすぎる 凄く可愛い」「かわいすぎる〜」「SO CUTEEEEEE」「どうしよう 完全に女の子に見えちゃう」などの反響が寄せられている。
