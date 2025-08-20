ミュージシャンのGACKTさんが2025年8月20日にXで、岩手県滝沢市の中学校校舎にクマが侵入したという報道を受け、「もはや笑えない現実だ」と感想を記した。また、クマの出没に関する自身の見解を示した。

「すべてが絡み合い、クマは境界を越えてきた」

複数の報道によれば、8月18日朝、滝沢市の中学校校舎にクマが侵入。5、60センチの子グマだったとし、副校長がクマと対峙したものの、校内のドアの入り口から逃げていったという。

GACKTさんは20日、この内容を報じた記事をXで紹介。「中学校にクマ。もはや笑えない現実だ。生徒のために立ち向かった副校長には敬意しかない。子グマだから大丈夫？そんな都合のいい話はない。近くに親がいたら修羅場になる」と感想をつづった。

その後、「だが同時に思う」とGACKTさん。「森を削り、山を痩せさせ、ダムで川をせき止めてきた。そのツケを払わされているのは、動物だけじゃない。人間もだ」との見解を示した。続けて、日本の現状を次のように説明した。

「世界ではいま、ダムを壊し、生態系を取り戻そうとする動きが広がっている。川を自由にし、森を蘇らせようとしている。それなのに、この国はいまだに山を崩し、森を潰し、ソーラーパネルを並べて『エコ』と言う」

GACKTさんは「そのすべてが絡み合い、クマは境界を越えてきた」。気候変動も要因だとしつつも、「だが問題はそれだけじゃない。にらみ合うべき相手はクマではなく、未来を壊し続けている、この現実じゃないか？みんなはどう思う？」と疑問を投げかけた。

これに対し、SNSでは、「本当にその通りだと思います」「自然との共生のあり方を今一度考えていく必要がありますね」「完全に同意です」「私も同意見です」「野生の動物は確かに怖いですが、人間が最も怖い存在だと思ってます」などと賛同する声が寄せられている。