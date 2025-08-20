お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（39）が、19日深夜放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・55）に出演。結婚式準備での“夫が気をつけたほうが良いこと”を伝授した。

この日はゲストに、FOD SHORTで配信中の「サラリーマン山崎シゲル」にて主演を演じる俳優の古屋呂敏と、原作者の田中光が登場。番組内で紹介された視聴者からのお悩みメールを読み上げ、「結婚式で披露宴を挙げたいけど、彼女から反対されている。」という内容のメールを紹介した。

お悩みメールを受け、話題は自身が23年に行った結婚披露宴のエピソードへ。「“まじで好きなふうにしていいよ！”って言ったら、超もめますよ」と、披露宴の準備期間中に妻でグラビアアイドルの本郷杏奈（33）へ気遣いのつもりでかけた言葉をきっかけに、大もめしたと明かした。

これにスタジオにいた男性陣は驚いた様子を見せ、続けて「“なんでそういう態度なの？”みたいな感じで…」と、妻から思いも寄らぬ反応が返ってきた当時の様子を振り返った。

さらに続けて「彼女が“したい”って言ってしてんだから“まっじでしたいようにしていいよ！”って心から思うんだけど…」と、自分なりの気遣いであったと語り、これには相方の兼近大樹も「それって優しさでもあるしね」とフォローをし「そうそう。そうなのよ」と共感した様子を見せた。

が、最終的な妻からのリアクションは「“は？”みたいな。“なんで2人のことなのにあなたは何にも脳を動かしてないの？”みたいになった。」と、丸投げしたように見えてしまい大もめしたと語り、自身も考えようと思い立ち「“俺決めて良いの？”って言って、凄いお笑い入れさせてもらった」と、最後には自分のやりたい披露宴の形も提案して、仲直りしたと明かした。